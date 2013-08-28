چاوز را سرطان گرفتند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اسپانیایی زبان«آپورئا»؛ نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای خبری اپوزیسیون این کشور را به مبتلا کردن هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید این کشور به سرطان متهم کرد.

مادورو خاطر نشان کرد که اپوزیسیون، چاوز را همچون مانعی برای دستیابی به اهداف خود می دانسته و برای از میان برداشتن این مانع در صدد برآمدند تا او را از پای درآورند و به همین علت با انجام اقداماتی او را به سرطان مبتلا کردند.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه افزود: در حال حاضر اپوزیسیون می خواهد تا مرا که دارای سیاست‌های مشابهی با چاوز هستم را نیز از میان بردارد و من در تیر راس توطئه‌چینی های این گروه فاشیستی قرار دارم.

او در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر این گروه می خواهد بوسیله فاشیست‌های دیگر کشورها مرا به قتل برسانند تا تمامی اهداف و آرمان‌های رهبرمان را از بین ببرند و از این طریق انقلاب و کشور ما را از بین برده و در دست بیگانگان قرار دهند.

میگل رودریگر توررس، وزیر داخلی ونزوئلا روز دوشنبه از دستگیر شدن دو تن از مضنونین به ترور نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور توسط پلیس این کشور خبر داد.

رهبر چپگرای بولیواری ونزوئلا در تاریخ 5 مارس 2013 در اثر ابتلا به سرطانی ناشناحته جان خود را از دست داد ؛ مادورو در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با بدست آوردن بیش از 50 درصد از آرا جانشین چاوز شد.