اولین ارتباط اینترنتی مغز به مغز در دنیا

به گزارش ایسنا، یکی از محققان با نام راجش رائو با استفاده از نگارش‌های الکتریکی مغز و نوعی تحریک مغناطیسی یک سیگنال به مغز آندره استوکو در سوی دیگر حیاط دانشگاه فرستاده و انگشت وی را بر روی صفحه کلید حرکت دادند.

در این آزمایش، رائو در آزمایشگاه خود نشسته و یک کلاه متصل به دستگاه الکتروانسفالوگرافی برای خوانش فعالیتهای الکتریکی مغز به سر داشت. استوکو در آزمایشگاه خود در حیاط دانشگاه قرار گرفت و یک کلاه شنای بنفش با دستگاه سیم‌پیچ تحریک مغناطیسی ترانس‌کرانیال که در قشر حرکتی چپ مغز وی قرار گرفته و حرکت دست راست وی را کنترل می‌کرد، به سر داشت.

رائو به صفحه رایانه که نشانگر یک بازی ویدیویی ساده بود، نگاه می‌کرد. هنگامی که قرار بود یک توپ به سوی هدف پرتاب شود، وی تصور کرد که دست راست خود را حرکت می‌دهد و سیگنال مغزی او باعث شد تا اشاره‌گر بر روی گزینه شلیک قرار بگیرد.

تقریبا در همان زمان، استوکو که از گوشیهای حذف صدا استفاده کرده و به نمایشگر رایانه نگاه نمی‌کرد، بطور غیر ارادی انگشت سبابه دست راست خود را برای فشردن کلید فاصله بر روی صفحه‌کلید روبروی خود حرکت داد. به گفته استوکو، احساس حرکت غیر ارادی انگشت وی شبیه به تیک عصبی بوده است.

این فناوری تنها به خوانش برخی انواع سیگنالهای ساده مغزی و نه تفکرات فرد پرداخته و به دیگران اجازه کنترل فعالیتهای فرد بر خلاف میل وی را نخواهد داد.