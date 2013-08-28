جزئیات حمله شیمیایی سوریه چطور لو رفت؟

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی اگزمینر، روز شنبه، سایبر وارنیوز از هک شدن اطلاعات ایمیل یک شرکت پیمانکار به نام بریتام دیفنس توسط شخصی در مالزی خبر داد. یکی از این ایمیل‌های لورفته حاوی گفتگویی میان دیوید گولدینگ، مدیر شرکت بریتام (Britam's Business Development) و فیلیپ دوتی موسس شرکت است. در تبادل اطلاعاتی که میان دو طرف صورت گرفته است، فاش شده است که طرحی برای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه وجود دارد تا با متوجه ساختن اتهامات آن به بشار اسد، دخالت نظامی آمریکا و ناتو در سوریه به بهانۀ جنگ داخلی توجیه شود. طبق اطلاعات این ایمیل این طرح توسط دولت قطر ارائه و توسط واشگتن تأئید شده است.

در این ایمیل آمده است:

فیلیپ:

پیشنهاد جدیدی دربارۀ سوریه دریافت کردیم، قطر آن را ارائه کرده و سوگند خورده که توسط واشنگتن تأئید شده است. باید محموله‌ای از سلاح شیمیایی را به حمص منتقل کنیم؛ شبیه به سلاح‌های شیمیایی شوروی در لیبی و نمونۀ همان‌هایی که اسد باید داشته باشد.

و .....

در صورتی که این اطلاعات صحت داشته باشد موید این مسئله است که شورشیان سوریه و متصل به القاعده طرح استفاده از سلاح شیمیایی را برای انحراف افکار عمومی استفاده کرده اند.

در ماه ژوئن راشا تودی، اعلام کرده بود که شورشیان محموله ای از سلاح‌ها و ماسک‌های شیمیایی را از لیبی دریافت کرده‌اند و قصد استفاده از آنها را دارند.