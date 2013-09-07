روز دختران در کشورهای دیگر چطور برگزار می شود؟

مجله مهر: «یک زن می‌تواند مادر، همسر، مادربزرگ باشد اما اول از همه او دختر پدر و مادرش است. دختران ویژه هستند؛ بدون آن‌ها دنیا مثل یک باغ بدون گل خواهد بود.» این‌ها جملاتی است که در توضیحات سایتی که هندی‌ها برای روز دختران راه انداخته‌اند دیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان از جمله هند هنوز هم تفاوت گذاشتن بین پسرها و دخترها دیده می‌شود و به همین خاطر هندی‌ها مدتهاست که در تلاش هستند که با جشن گرفتن روز ۱۲ ژانویه به نام روز دخترها نقش آن‌ها را در جامعه پررنگ کنند.

هندی‌ها به صورت مفصل این روز را هر سال در ۱۲ ژانویه جشن می‌گیرند و مراسم‌ مختلفی به مناسبت این روز دارند. در ایالت‌های مختلف هند روز ۱۳ ژانویه فستیوال «لهری» برای جشن به دنیا آمدن پسرها یا ازدواج آن‌ها خیلي‌ وقت است که برگزار می‌شود. به همین خاطر هندی‌ها روز ۱۲ ژانویه را یک روز قبل از روز ملی این جشن، برای دختران در نظر گرفته‌اند.

هیناماتسوری در ژاپن

در ژاپن روز عروسک معادل روز دخترها شناخته‌ می‌شود. این روز ‌ویژه در ژاپن به نام هیناماتسوری هر سال در سوم مارس جشن گرفته می‌شود و در آن از جایگاه‌ها پوشیده شده با پارچه‌های قرمز برای نمایش عروسک‌ها استفاده می‌شود. در فستیوال عروسک‌ها که روز دختران توصیف می‌شود در هر جای ژاپن جایگاه‌های نمایش عروسک‌ها دیده می‌شود، مردم لباس‌های سنتی می‌پوشند و پادشاه این کشور در مراسم شرکت می‌کند. گفته می‌شود سنت این روز به دوره هینان باز‌می‌گردد که مردم تصور می‌کردند عروسک‌ها قدرت دور کردن بخت بد را دارند.

روز دختران و پسران

بعضی‌ها هم در کشورهای مختلف کمپینی برای روز جهانی «پسرها و دخترها» راه‌انداخته‌اند که در روز ۱۱ آگوست جشن گرفته می‌شود. در این روز پدرها و مادرها اوقات خود را با فرزندانشان سپری می‌کنند و وجود آن‌ها را در زندگی‌شان جشن می‌گیرند. در مکزیک روزی به نام El Dia De Los Ninos وجود دارد که روز فرزندان خوانده می‌شود. در این روزها تأکید بر این است که موضوع هدیه دادن به دخترها و پسرها نیست و والدین باید وقت بیشتری را برای بودن با فرزندان خود اختصاص دهند.

گروهی برای روز دختر در کانادا

در کشور کانادا و در شهر ادمونتون گروهی مشغول به فعالیت هستند تا روز دختر در این کشور هر سال جشن گرفته شود. «کمیته سازماندهی روز دختران» امسال در ۲۴ آگوست مراسم جشن روز دختران را در تالار اصلی شهر ادمونتون در آلبرتا برگزار کرد. در وب سایت این گروه آمده است: در کشورهای مختلف از جمله کانادا دخترها با تبعیض، خشونت، فقر و مشکلات مختلف دیگر دست و پنجه نرم‌ می‌کنند. ما در تلاش هستیم تا با جشن گرفتن روز دختران تلاش برای زندگی بهتر آن‌ها را از جامعه خود شروع کنیم.

این گروه مستقل هنوز نتوانسته روز دخترها را به صورت ملی در تقویم این کشور ثبت کند و به همین خاطر جشن این روز هر سال به صورتی متفاوت برگزار می‌شود.