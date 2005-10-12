يونگه ولت :ايران در صدد دستيابي به تسليحات هسته اي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آلماني يونگه ولت نوشت : به نظر مي رسد دو كشور ايران و كره شمالي كه همواره مظنون به انجام فعاليت هاي هسته اي غير متعارف هستند از سرنوشت كشوري همانند عراق كه مورد حمله نظامي آمريكا قرار گرفت درس گرفته ‌و به اين امر واقف هستند كه تعهد به پيمان منع گسترش تسليحات اتمي تا چه حد مي تواند به آنها كمك كند .

اين روزنامه آلماني افزود: كشورهايي كه خود را به فن آوري پيشرفته هسته اي در مسير دستيابي به بمب اتمي مجهز مي كنند مدام در انديشه مقابله با هر گونه حمله احتمالي قدرت هاي بزرگ جهان هستند .

يونگه ولت با اشاره به حمله نظامي آمريكا به عراق به بهانه وجود تسليحات كشتار جمعي در اين كشور نوشت : عدم دستيابي دولتمردان آمريكا به هرگونه سلاح كشتار جمعي زنگ خطري بود براي كشورهايي كه برنامه هسته اي را با جديت دنبال مي كردند .

نويسنده مقاله اين روزنامه آلماني در ادامه تصريح كرد : در حالي كه اولين هدف از پيمان منع گسترش تسليحات اتمي جلوگيري از افزايش توليد اين گونه سلاح‌ها است، اما پنج قدرت اتمي جهان بوضوح نشان دادند كه بيش از تحقق تعهدات خود براي خلع سلاح به گسترش سياست دوگانه در اين زمينه تمايل دارند .

اين روزنامه با اشاره به اين مطلب كه به نظر نمي رسد ايران در پي دستيابي به بمب اتمي باشد ، افزود : ايران بارها و به اشكال مختلف از برنامه هاي هسته اي خود دفاع كرده و تمامي آنها را صلح آميز مي خواند .