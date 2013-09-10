گران قیمت ترین آدم روی زمین/عکس

مجله مهر: 2494 با 9 تا صفر جلویش. این، قیمت پیشنهادی برای خرید جوان 26 ساله آرژانتینی است. قیمتی که مالک باشگاه «بارسلونا» ی اسپانیا برای خریداران احتمالی لیونل مسی تعیین کرده است.

«ساندرو راسل» در گفت‌وگو با روزنامه‌ «اسپورت» ایالت کاتالونیا گفت که قیمت فروش لیونل مسی ۵۸۰ میلیون یورو است: «هر تیمی که می‌خواهد لیونل مسی را جذب کند، باید علاوه بر پرداخت مالیات، ۲۵۰ میلیون یورو هم هزینه کند این یعنی قیمت فروش مسی ۵۸۰ میلیون یورو است. همه بازیکنانی که خواستار جدایی از بارسلونا هستند، می‌توانند به خواسته خود برسند به جز یک نفر که او هم لیونل مسی است.»

با این حساب،اگر قیمت روز «یورو» را 4300 تومان محاسبه کنیم، مبلغ پیشنهادی باشگاه بارسلونا برای خریداران لیونل مسی، 2494هزارمیلیارد خودمان می شود.

این در حالی است که بزرگترین معامله خرید یک بازیکن فوتبال، همین چند وقت پیش انجام شد و «گرت بیل» اسکاتلندی با قراردادی 6 ساله و رقمی معادل 91 میلیون یورو از تیم تاتنهام انگلیس به رئال مادرید اسپانیا پیوست. یعنی با قراردادی که حدود یک ششم مبلغ پیشنهادی برای لیونل مسی است .

این یعنی، نابغه آرژانتینی بارسلوناف حالا حالاها دست نیافتنی است و هیچ جایی غیر از «بارلونا» نمی رود. ادعایی که مالک باشگاه بارسلونا هم با پیشنهاد این رقم نجومی، ان را تایید کرده است.