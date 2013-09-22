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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

خودکشی دسته‌جمعی یک خانواده

تلاش چندباره یک زوج مالزیایی برای خاتمه‌دادن به زندگی خود و فرزندانشان تنها منجر به خفگی و مرگ دختر 5 ساله آنها شد.

ایسنا می نویسد: یک زوج مالزیایی که از مشکلات مالی شدید رنج می‌بردند، تصمیم می‌گیرند تا به صورت دسته‌جمعی خودکشی کنند.
آجرونیدی محمد، مقام بلندپایه پلیس محلی در تشریح این حادثه گفت: پدر 50 ساله و مادر 30 ساله خانواده تصمیم می‌گیرند تا برای اولین بار در روز 11 سپتامبر در خانه خود در پتالینگ جایا خاتمه دهند. در همین راستا وقتی کودکان در اتاق‌خواب بودند در اتاق ذغال روشن کردند و خود نیز خوابیدند تا از این طریق به طور دسته‌جمعی خفه شده و بمیرند اما تلاش اول آنها ناموفق بود.
وی تصریح‌کرد: روز دوم نیز همین روش را برای خودکشی استفاده کردند اما این بار تنها دختر 5 ساله خانواده از دنیا رفت و باقی سالم ماندند. آنها جنازه دختر بی‌چاره را به منطقه کلانگ بردند تا محل مناسبی برای رهاکردن آن پیدا کنند اما مجبور شدند تا جنازه را به خانه بازگردانند.
وی افزود: وقتی دختر برای چند روز به مهدکودک نرفت مسئولان مهدکودک نگران شده و موضوع را رسیدگی کردند و وقتی به منزل دختربچه مراجعه کردند پسر خانواده موضوع مرگ خواهر را بازگو کرده و سرانجام پلیس با خبر شد.
این مقام بلندپایه پلیس محلی اظهارکرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این خانواده با مشکل مالی مواجه بودند و همچنین ما متوجه شدیم که آنها حتی قصد داشتند تا با کابل خود را حلق‌آویز کنند. به گفته وی این پرونده به عنوان قتل در دست بررسی است.
 

کد مطلب 2403671

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