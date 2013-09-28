خبرگزاری «فارس» گفتگویی با محمد رحمانیان انجام داده است. این نمایشنامه نویس و کارگردان در مورد اتفاق های سال 88، نمایش «روز حسین» و ممیزی های وزارت ارشاد درباره نمایشنامه هایش حرفهای جالبی زده ات. گزیده حرفهای رحمانیان را بخوانید:

من مواضع سیاسی ندارم، بزرگترین اشتباه را دوستان مرتکب شدند که قضیه را به بحث‌های سیاسی کشاندند. قضیه اصلاً سیاسی نبود. البته ما به نفع یک کاندیدا که فکر می‌کردیم بهتر است به صورت قانونی وارد فضای انتخابات شدیم. بعد از انتخابات هم وارد آن فضا نشدم.اما چیزی که خیلی من را آزار داد ، شبی بود که آن اتفاق برای همسرم افتاد، چون می‌دانستم که او اصلاً آدم سیاسی نیست و واقعا هم نبود. تعدادی از دانشجویانمان در این ماجرا آسیب دیدند و این برای ما دردناک بود و تحت تاثیر آن فضا بودیم.

مهتاب نصیرپور مطلقآ آدم سیاسی نیست همانطور که محمد رحمانیان نیست، همانطور که به اعتقاد من جعفر پناهی هم نیست. این روحیات آدمهاست که آنها را در یک واقعیت‌هایی قرار می‌دهد که این کارها را انجام بدهند یا انجام ندهند.

طرح اولیه نمایش‌نامه روز حسین، مورد تایید قرار گرفت، هر کس بگوید مورد تایید قرار نگرفته دروغ گفته، چون حتی به ما بهترین تالار شهر را دادند- تالار رودکی- و ما یک تهیه‌کننده‌ای را پیدا کردیم و شروع به کار کردیم. اواخر تمرین بود که داستان‌ها اوج گرفت و به تبع مسائل سیاسی دوستان به ما زنگ زدند و مقدار زیادی حذفیات به ما گفتند که اجرایی نبود ولی حاضر بودیم گفتگو کنیم.چون بخشی از حذفیات به دلیل نشناختن خود نمایش و به دلیل نشناختن تاریخی بود که درباره آن صحبت می‌کردیم و بعد بسیاری سوءتفاهمات و مسائل دیگر پیش آمد. ما حتی خواهش کردیم بیایند این نمایش را بازبینی کنند و این اتفاق هم نیفتد و منجر به این شد که نمایش توقیف شد. باز این ضربه دومی بود که آمد.

امیدوارم یک روز قانونی منتشر شود و همه بتوانند بخوانند. کسانی مثل آقای دری که تهمت زدند و مطمئن بودم این نمایشنامه را نخوانده‌اند. کاش حتی کار را به دست کارشناس دیگری که از مسائل تاریخی اطلاع بیشتری دارند می دادند که این‌کار را هم نکردند.به هر حال امیدوارم این کار روزی چاپ شود و صحبت کنیم که چرا اینطور شد و مشکل از کجا بود؟ بخش عمده‌اش به خاطر شائبه سیاسی بودن من بود که گفتم: من مطلقآ سیاسی نیستم و اصلا بلد نیستم سیاست چیست اما در سیاست می‌نویسم و از تاثیر سیاست بر مردم می‌گویم.

از جمله این کارها هم اولین نمایشنامه من عروسک‌ها و دلقک‌ها، نمایش سرود سرخ برادری درباره جنگ بود، راجع به طالبان نوشتم، راجع به الجزایر نوشتم، راجع به کشتار دانشجویان آمریکایی در دانشگاه.... نوشتم به نام« مانیفست چو» ولی این به معنای این نیست که من سیاسی هستم. به این نوع ادبیات نمایشی علاقمندم. یک طور خودم و تاریخم و زندگی‌ام را در این تعریف می‌کنم. حالا این تاریخ می‌تواند روز به توپ بستن مجلس باشد در نمایشنامه قلمشاد مطرب، یا مربوط به دوران‌های قبل تر باشد. یا حتی تاریخ حوادث سیاسی در سال 61 هجری و... اینها همه چیزهایی است که مورد علاقه من است و دوست داشتم و دارم راجع به آنها بنویسم.

من در نمایش «روز حسین» شخصیتی داشتم به نام امیرحسین همایون که رئیس تئاتر وقت آقای موسوی، به من گفت اسمش را گذاشتی امیرحسین، منظورت میرحسین است، گفتم امیرحسین همایون شخصیتی است در نمایشنامه‌ای که 5 سال پیش نوشتم و توسط مرکز چاپ شد.،این همان شخصیت است، اصلا بخشی از مونولوگی که در آن نمایشنامه است در این نمایشنامه هم وجود دارد.حالا شما چطور اینها را می گویید؟ این نمایش و این شخصیت 5 سال قبل از 88 اجرا شده و من جایزه گرفتم به خاطر آن. چرا فکر می‌کنید هر کس اسمش امیرحسین است آن آقاست؟ شما خودتان نمایشنامه را قبلا خواندید، مرکز هنرهای نمایشی هم آن را چاپ کرده و اسم شخصیتش هم امیرحسین همایونی است. چرا شما از زاویه بسته به قضیه نگاه می‌کنید.

من میزان سیاسی بودنم به‌اندازه کسی است که در صف نانوایی ایستاده و نظرات سیاسی می‌دهد . در همین حد است یعنی بلوغ سیاسی به آن معنا ندارم چون نمی‌خواهم داشته باشم اما تاثیر سیاست را در زندگی خودمان می‌نویسم به نظرم لازم است.

به نظرم همه جای دنیا شورای نظارتی وجود دارد. امکان ندارد جایی نظارت نباشد. ما خودمان نمایشی داشتیم کار می‌کردیم خارج از ایران، آنجا اسم بیمارستان آزادی بود.چون می‌خواستیم مردم معنی‌اش را ببینند و بفهمند. من اسم «FREEDOM» ‌را نوشتم روی تابلوی بیمارستان. باور کنید آنهاحاضر نشدند پوستر ما را بچسبانند، چون فقط اسم آزادی داشت.، هرچه گفتم چه اشکالی دارد اسم بیمارستان آزادی تهران است، گفتند : نه .این سیاسی است ما کار نمی‌کنیم. بنابراین این برخورد در همه‌جا وجود دارد. به نظرم چیزی که مهم است در شورای نظارت، وجود آدم‌های خبره، تحصیل‌کرده، آشنا به کار و فن نمایش است.

اتفاقی که درباره روز حسین افتاد به خاطر این بود که آشنا به فن نمایش نبودند، یعنی گفتند این دارد فلان حرف‌ها را می‌زند،یعنی من رحمانی دارم این حرف‌ها را می‌زنم و تاییدش می‌کنم،درحالی‌که واقعا این‌طور نبود.با این اوصاف یعنی به تعبیر آنها من که نمایش‌نامه صدام را می‌نویسم یعنی آن حرف‌ها و رفتارهای صدام را تایید می‌کنم؟ 80 درصد نمایشنامه‌نامه من درباره آن شخصیت است مگر من آن را تایید می‌کنم؟تفاوت این دو تا را این دوستان باید متوجه شوند، شخصیت نمایشی یک چیزی می‌گوید که الزاماً مورد تایید نویسنده نیست، در مورد صدام که مطلقا نیست.

به من گفتند چرا به آیه الله خمینی بی‌ادبی کرده‌ام؟ من تعجب کردم و گفتم به خدا من نگفتم. چرا من باید این حرف را بزنم، متن را آوردند گفتند: شما نوشته‌اید «جوانکی ز خمین»، گفتم این جوانکی زخمین به معنی زخمی است، در مورد یکی از شخصیت‌ها هم هست. می‌گفتند توهین به خانم« ام‌البنین» کرده‌ام ، کجای این متن توهین است؟ گفت اینجا ام‌البنین می‌گوید نفسم بالا نمی‌آید بی‌مروت. گفتم خودش دارد به نفسش می‌گوید بی‌مروت برای اینکه باردار است. زمانی که حضرت عباس را باردار است این جمله را می‌گوید. در این حد ممیزی صورت می‌گیرد. اگر تو بر این باور باشی که این آدم روز حسین را نوشته که توهین کند به اهل بیت یعنی از قبل حکم صادر شده است.