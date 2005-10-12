12ميليون و 800 هزار مخاطب از برنامه هاي نهضت تابستاني 84 بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئول برنامه هاي نهضت تابستانه 84 با اعلام اين خبر افزود: تابستان سال گذشته برنامه هاي نهضت تابستانه سازمان فرهنگي هنري پذيراي قريب به 5 ميليون مخاطب بود در حالي كه آمار امسال بيانگر بهره گيري نزديك به سيزده ميليون " نفر - برنامه " دارد.

علي رضا موحدي، دليل اصلي اين رشد چشمگير مخاطبين را علاوه بر بحث كيفيت بخشي ، استاندارد سازي و اطلاع رساني مناسب برنامه ها ، نياز شديد شهروندان به برنامه هاي فراغتي سالم و مفيد دانست و اظهار داشت: ماهها پيش از آغاز تابستانه 84 ستاد نهضت تابستانه شامل كميته هاي مختلف كارخود را آغاز و پس از آسيب شناسي دوره هاي قبلي نهضت و نياز سنجي از مخاطبين اقدام به طراحي و استاندارد سازي برنامه ها بر اساس دو ويژگي كيفيت و جذابيت كرد.

وي با اشاره به حجم نيازهاي پاسخ داده نشده شهروندان در حوزه برنامه هاي فراغتي گفت: مراكز فرهنگي هنري سازمان به چهار منطقه شمال ، جنوب، غرب و شرق تقسيم شده است كه برنامه هاي اين مناطق حدود 9 ميليون مخاطب و برنامه هاي فرهنگسراي ويژه نزديك به چهار ميليون مخاطب را تحت پوشش قرار داده است.

موحدي تصريح كرد: چنين رشد فزاينده اي در شمار مخاطبين حكايت از نياز بالقوه و پاسخ داده نشده اي دارد كه در صورت ارايه برنامه هاي مناسب به صورت بارزي خود را نشان مي دهد.

مسئول برنامه هاي نهضت تابستان 84 سازمان فرهنگي هنري شمار برنامه هاي اجرا شده در تابستان امسال را بالغ بر 46700 برنامه ذكر كرد و افزود: شمار برنامه ها نسبت به تابستان سال گذشته از 126 درصد رشد برخوردار بوده و شمار مخاطبين بيش از 150 درصد افزايش داشته و اين امرناشي از اطلاع رساني به موقع و ارتقاي كيفيت برنامه ها متناسب با جنس نياز مخاطبين بوده است.

موحدي اضافه شدن فعاليت فرهنگسراهاي تابستانه، فرهنگسراهاي مسافر و پارك آبي آزادگان را در افزايش شمار مخاطبين برنامه هاي تابستاني امسال بسيار موثر دانست و گفت: تجربه اجراي چهار سال نهضت تابستاني بر اين واقعيت تصريح مي كند كه متناسب با افزايش كمي و كيفي برنامه هاي فراغتي در تابستان ، شمار مخاطبين نيز روندي صعودي به خود مي گيرد و اين واقعيت را به ما گوشزد مي كند كه هنوز براي تامين كامل نياز مخاطبين راه طولاني در پيش داريم .

وي اظهار اميدواري كرد: با استفاده از تجارب ارزشمند به دست آمده از 4 دوره نهضت تابستاني و با تشكيل زود هنگام ستاد نهضت تابستان 85 فضاي مناسبي براي طراحي و ارايه برنامه هاي فراغتي متنوع و كيفي در تابستان سال آينده فراهم شود.