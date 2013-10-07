نیم ساعت وقت نماز در مدارس

پانا، حسین هژبری ضمن اشاره به طرح پخش اذان در مدارس همزمان با وقت شرعی اظهار داشت : این طرح کماکان در مدارس در حال اجرا است البته در بعضی از موارد به دلیل برخی ملاحضه ها ممکن است اجرا نشود .

وی افزود : اگر همسایگان نسبت به صدای بلندگوی مدارس حساسیتی داشته باشند و باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنان اطراف مدرسه شود در آن مدرسه خاص اجرا نمی شود در مجموع این برنامه به عنوان برنامه ای ارزشمند در سطح مدارس اجرا می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : بحث نماز تحت عنوان طرحی جامع دیده شده و به صورت قانون به مدارس ابلاغ شده که نیم ساعت از وقت مدارس در اختیار دانش آموزان به اقامه نماز پرداخته شود .

وی تصریح کرد : موضوع ائمه جماعات نیز قوی تر از سال گذشته در حال پیگری است که امیدواریم تعداد 21 هزار روحانی جهت اقامه نماز در مدارس افزایش داشته باشد و کاهشی را مشاهده نکنیم .

هژبری خاطر نشان کرد: امیدواریم اذان و نماز در کنار یکدیگر در سال تحصیلی جدید قوی تر از سال های گذشته در مدارس داشته باشیم ضمن اینکه هر ساله نیز مداحان و قاریان جدیدی هم تربیت می شوند و این فضا به یاری خداوند تقویت می شود.