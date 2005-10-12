بودجه دانشگاه ها تنها بر اساس بودجه سرانه دانشجويي توزيع مي شود // دانشجويان علوم انساني كمترين سرانه فضاي آموزشي را در ميان ديگر رشته ها دارند

دكتر ابراهيم كارخانه اي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بر اساس گزارشي كه دكتر صديق نماينده سازمان مديرت و برنامه ريزي در خصوص روش محاسبه بودجه دانشگاه ها در كميسون آموزش مجلس شوراي اسلامي ارائه داد حساب سرانه دانشجويي به طور كلي توضيح داده شد. از اين پس، سرانه دانشجو متشكل از چهار جز سرانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي - رفاهي و سرانه مديريت دانشگاه است.

وي اضافه كرد : بر مبناي گزارش ارائه شده، سرانه آموزش دانشگاه ها متشكل از شش جز اصلي هزينه اعضاي هيات علمي، كادر آموزشي و پشتتيباني، هزينه سرانه بهره برداري از فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، بهره برداري از فضاهاي باز و مواد و لوازم مصرفي آموزشي است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات اظهار داشت: هزينه سرانه پژوهش نيز شامل اعتبارات طرح هاي پژوهشي، هزينه نشريات علمي، تأمين پهناي باند اينترنت، فرصت هاي مطالعاتي اساتيد و فعاليت هاي علمي دانشجويي است.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي افزود: هزينه سرانه فرهنگي و رفاهي شامل هزينه هاي بهره برداري از خوابگاه و امكانات رفاهي، هزينه يارانه غذا و اياب و ذهاب و همچنين هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي فرهنگي و هنري است و سرانه مديريت در دانشگاه ها نيز از هزينه هاي مديريت مانند هزينه حق مديريت اياب و ذهاب پذيرايي تشكيل مي شود.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس اين سرانه، شاخص هاي نسبت استاد به دانشجو در مقاطع و گروه هاي مختلف و آموزشي محاسبه شده است . در مقطع كارشناسي شاخص دانشجو به استاد و در گروه علوم انساني در حدود 35، گروه علوم پايه 29 گروه فني و مهندسي 27، كشاورزي 26، هنر و معماري 21 و پزشكي 20 است.

وي تصريح كرد: نسبت دانشجو به كاركنان اداري، آموزشي و پژوهشي به دانشجويان نيز در دانشگاه هاي غير پزشكي 10 و در دانشگاه هاي پزشكي 15 است.

كارخانه اي افزود: همچنين در اين گزارش سرانه فضاهاي آموزشي نسبت به دانشجو در مقاطع و گروه هاي مختلف متفاوت است. به طوريكه در گروه هاي كارداني و كارشناسي علوم انساني 10 متر مربع به ازاي هر دانشجو، علوم پايه 12 متر مربع براي هر دانشجو، گروه فني و مهندسي 14 متر مربع، گروه كشاورزي 14، هنر و معماري 13 و در گروه هاي پزشكي 20 متر مربع برآورد شده است. در كارشناسي ارشد و دكتري فضاي آموزشي براي هر دانشجو در گروه هاي انساني 15 متر مربع و در ساير گروه ها 20 متر مربع مشخص شده است.

وي يادآور شد: بر آورد سازمان مدريت و برنامه ريزي براي فضاهاي كمك آموزشي مانند كتابخانه و فضاهاي اطلاع رساني، سازمان هاي مركزي و پشتيباني و ورزشي به ازاي هر دانشجو يك متر مربع و آزمايشگاه ها 5/0 متر مربع است. فضاهاي فرهنگي رفاهي نيز مانند خوابگاه ها به ازاي هر دانشجو 14 متر مربع و با ضريب پوشش 50 درصد، 7 متر مربع فضاي خوابگاهي درنظر گرفته مي شود. فضاي سلف سرويس نيز به ازاي هر دانشجو 9/0 متر مربع و مسجد نيم متر مربع برآورد شده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: شاخص هاي ارائه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي با توجه به هزينه هاي سرانه در نظر گرفته شده است و با برخي از دانشگاه هاي بزرگ مطابقت دارد. اما هنوز در بسياري از دانشگاه هاي كوچك واقع در شهرستان ها اين تناسبات وجود ندارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري كميسيون آموزش در تلاش هستند تا بودجه را بر اساس سرانه و با يك توضيح منطقي بر آورد كنند به طوري كه دانشگاه ها ديگر با كمبود بودجه و پراكندگي و اعداد غير واقعي مواجه نشوند و بودجه ها تنها بر اساس بودجه سرانه دانشجويي توزيع شوند.