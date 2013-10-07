مجله مهر: برلوسکنی،سیاستمدار ثروتمند ایتالیا همیشه به تخلف و زد و بند برای فرار از تخلفاتش مشهور بوده است. او اما این بار بدجوری در مخمصه افتاده و ممکن است حداقل به صورت موقت مجبور به کنار رفتن از صحنه سیاسی ایتالیا شود.به چندی پیش دادگاه عالی ایتالیا محکومیت حبس برلوسکنی به جرم فرار مالیاتی را تایید کرد که بر اساس آن سیاستمدار پول‌دار ایتالیا احتمال دارد حداقل برای ۵ سال از داشتن پست‌های دولتی محروم شود. به تازگی کمیته سنای ایتالیا هم بر اخراج او از پارلمان به خاطر این محکومیت تأکید کرده است. به خاطر ۷۶ سال سن برلوسکنی به جای ۴ سال حبس تنها به یک سال حبس خانگی محکوم شده است. حالا وکیل نخست وزیر سابق ایتالیا اعلام کرده که این مرد پول‌دار که چندین شبکه تلویزیونی و رسانه‌های مختلف دیگر را در اختیار دارد بر اساس مواد قانونی ایتالیا توافق کرده که به جای یک سال حبس خانگی به انجام کارهای عمومی مثل جمع کردن آشغال‌ها،رنگ کردن دیوارهای محله‌ها و کوتاه کردن چمن‌ها بپردازد. همین این کارها هم به یک خاطر است: آقای برلوسکنی نمی‌خواهد از دید رسانه‌ها پنهان باشد. او در تمامی سالهای گذشته همیشه سوژه‌ای جنجالی برای رسانه‌ها بوده و به همین خاطر نمی‌خواهد با یک سال در خانه ماندن مردم او را فراموش کنند.

وکیل این میلیاردر ۷۷ ساله اعلام کرده ممکن است حتی به خاطر رفتار خوب برلوسکنی در انجام خدمات عمومی مجازات او بتواند به ۹ ماه کاهش پیدا کند.

مجازاتی برای کمک به شهر

برلوسکنی تنها چهره مشهور دنیا نیست که در سالهای گذشته مجبور شده‌‌ است با انجام خدمات عمومی کارهایی را انجام دهد که شاید به نظر پولدارها سطح پایین باشد. پاریس هیلتون، بازیگر و خواننده آمریکایی‌ که همیشه زندگی‌اش با جنجال‌های فراوان همراه بوده یکی دیگر از کسانی است که سه سال قبل عکس‌های کار کردنش در خیابان نظر مردم را جلب کرد. نوه ریچارد هیلتون،مالک پول‌دار هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون که همیشه لای پر قو زندگی کرده در سال ۲۰۱۰ به خاطر مصرف کوکائین از سوی دادگاه به ۲۰۰ ساعت کار عمومی و ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. هر چند این بچه لوس پول‌دار در هنگام رنگ کردن دیوارهای شهر هم نشان داد که کاری بلد نیست و با رنگ کردن سر و لباس خودش مایه خنده رهگذران شد.

پاریس هیلتون ۲۰۰ ساعت مجبور به انجام کارهای شهر شد

مل گیبسون،بازیگر و کارگردان مشهور هم یکی دیگر از کسانی است که محکوم به انجام کارهای عمومی شده است. او به خاطر بدرفتاری به نامزدش محکوم به ۱۶ سال کار عمومی شد اما به جای انجام این کار هم به گواتمالا رفت و با بچه‌های بیمارستانی عکس گرفت!

کریس براون خواننده آمریکایی هم به خاطر ضرب و شتم ۱۸۰ ساعت کار عمومی از جمله حرس کردن درختان و بیل زدن باغچه‌ها را انجام داده است.

از خانه چند میلیارد دلاری تا جارو زدن خیابان

برلوسکنی آن طور که برخی فکر می‌کنند یک بچه پول‌دار نبوده است. او در سپتامبر سال ۱۹۳۶ در خانواده‌ای متوسط و معمولی به دنیا آمد و کسی فکر نمی‌کرد در آینده تبدیل به جنجالی‌ترین چهره صحنه سیاسی ایتالیا شود. زمانی که برلوسکنی در دانشگاه میلان تحصیل می‌کرد به همراه دو نفر از دوستانش یک گروه موسیقی داشت که روی کشتی‌های مسافربری برنامه اجرا می‌کردند. برنامه‌های آنها برای کسب درآمد در دوران دانشجویی بود اما این گروه بعدها هم به کار خود ادامه داد. سرود باشگاه فوتبال میلان با همکاری برلوسکنی ساخته شده و به غیر این او آهنگ حزب Forza Italia را هم تهیه کرده است. خانواده مرد جنجالی ایتالیا یک خانواده متوسط معمولی بود. پدرش، لوئیجی برلوسکنی،کارمند بانک بود و مادرش خانه‌دار. در‌واقع سیلویو با تلاش خودش ثروت رویایی فعلی‌اش را به دست آورده است. اولین جرقه پول‌دار شدن او در دهه ۱۹۶۰ زده شد. زمانی که بازار ساخت و ساز در ایتالیا سکه بود و برلوسکنی جوان توانست با مشارکت در ساخت یک مجتمع مسکونی با ۴ هزار واحد حسابی سود کند و پول زیادی به جیب بزند. او پس از آن وارد کار رسانه شد. مشهوریت کاری او در سالهای اخیر به خاطر مالکیت بزرگترین شرکت تبلیغاتی ایتالیا و داشتن شرکت رسانه‌ای «مدیاست» بوده است. میزان درآمد اعلام شده شرکت «مدیاست» در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ حدود یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار و میزان سود آن ۹۷ میلیون دلار بوده است. با در آمد بالایش برلوسکنی به غیر از کار رسانه‌ای مالکیت باشگاه آ.ث.میلان هم گرفت. این مرد جنجالی بزرگترین شرکت انتشاراتی ایتالیا به نام مونادوری را هم در اختیار دارد. طبق آمار مجله فوربز در سال ۲۰۱۳،برلوسکنی اکنون با ثروتی بیش از ۲/۶ میلیارد دلار صد و نود و چهارمین فرد ثروتمند جهان است.