روسای جمهوری که حاجی شدند/ تصاویر

مجله مهر: پرزیدنت های ایرانی در لباس سفید احرام. پس از انتشار شنیده هایی مبنی بر دعوت پادشاه عربستان سعودی از رئیس جمهور ایران برای حضور در مراسم حج تمتع امسال، ااین دعوت از سوی مقام های ایرانی تکذیب شد. همین چند روز پیش بود که رسانه ها به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران از عربستان نوشتند که تاکنون دعوتنامه ای برای سفر روحانی به عربستان دریافت نشده است.

شایعه حضور رئیس جمهور دولت یازدهم در مراسم حج، اگرچه رنگ واقعیت به خود نگرفت. اما پیش از حسن روحانی، روسای جمهور ادیگر ایران سابقه پوشیدن لباس احرام و زیارت خانه خدا را دارند. هرچند این سفر برای بعضی از آنان در زمانی پیش یا پس از ریاست جمهوری شان اتفاق افتاده است و بعضی دیگر نیز در مقام رئیس جمهور به این سفر معنوی مشرف شدند. از میان روسای جمهور ایران، تنها شهید محمدعلی رجایی به سفر حج مشرف نشد.

حالا که ماه ذیحجه آغاز شده است و حج گزاران امسال، خود را برای انجام اعمال مخصوص حج تمتع آماده می کنند، دیدن تصاویر دیدنی و خاطره انگیز روسای جمهور ایران در سفر به سرزمین وحی و انجام اعمال و مناسک این سفر، خالی از لطف نخواهد بود:

حاشیه مراسم حج سال 1358 و رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع همسفرانشان. حضرت آیت الله خامنه ای آن روزها عضو شورای انقلاب اسلامی بودند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسجدالحرام. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همراهانش در این سفر که خردادماه سال 1387 انجام شد به زیارت خانه خدا رفتند.

حجت الاسلام «سید محمد خاتمی» رئیس جمهور دولتهای هفتم و هشتم در لباس احرام. سفر رئیس جمهور اسبق کشورمان در اردیبهشت سال 1388 و برای شرکت در نشست شورای تعامل انجام شده بود.

محمود احمدی نژاد آذرماه سال 86 و به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان، به حج تمتع مشرف شد. احمدی نژاد سال 91 هم عمره مستحبی به جا آورد. این سفر در حاشیه نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی انجام شد.

اگرچه امسال شایعه دعوت پادشاه عربستان از حسن روحانی برای انجام حج تمتع تایید نشد. اما رئیس جمهور دولت یازدهم یکبار در سال 1358 به سفر حج مشرف شده بود که این عکس یادگار آن سفر است.. آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه و جلال الدین فارسی هم در این عکس دیده می شوند.