بیت آشور در راه تهران

ایسنا، استیون بیت آشور جدیدترین بازیکن دو رگه‌ای است که کارلوس کی‌روش برای حضور در تیم ملی ایران او را انتخاب کرده است.

باشگاه سن خوزه، شب گذشته (دوشنبه) اعلام کرد بیت آشور، دعوت کارلوس کی‌روش برای حضور در تیم ملی را قبول کرده است و این بازیکن به زودی برای حضور در اردوی تیم ملی ایران پیش از بازی با تایلند در انتخابی جام ملت‌های آسیا به تهران سفر خواهد کرد.

قرار است این مدافع 26 ساله پس از بازی چهارشنبه تیمش برابر کلورادو به تهران سفر کند. بیت آشور قرار است بلافاصله بعد از بازی با تایلند به آمریکا سفر کند تا تیمش را برای ادامه لیگ آمریکا همراهی کند.

به گزارش سایت آمریکایی استیون بیت آشور پدر و مادر ایرانی دارد و به همین خاطر می‌تواند برای تیم ملی ایران بازی کند. البته او که در آمریکا به دنیا آمده می توانست تیم ملی آمریکا را نیز همراهی کند، اما در نهایت تصمیم گرفت تا دعوت کارلوس کی‌روش را بپذیرد و به تیم ملی ایران ملحق شود. او تاکنون هیچ بازی ملی برای تیمی انجام نداده است. یورگن کلینزمن، او را در آگوست سال 2012 برای بازی دوستانه با مکزیک به اردوی تیم ملی آمریکا دعوت کرد، اما او در آن مسابقه حضور نداشت.

او سپس برای بازی دوستانه با کانادا مجددا به تیم ملی آمریکا دعوت شد که این بار به دلیل مصدومیت نتوانست در این بازی حضور داشته باشد.

او از سال 2010 که برای سن خوزه ارث‌کوئیک بازی می‌کند، توانسته84 بازی برای این تیم انجام دهد و دو گل نیز به ثمر برساند. این مدافع همچنین 16 پاس گل نیز برای هم تیمی‌هایش فراهم کرده است. بهترین فصل بیت آشور فصل گذشته بود که یکی از ارکان اصلی تیمش به حساب می رفت.

ایران که پیش از این صعودش را برای صعود به جام جهانی 2014 برزیل قطعی کرده در صدر جدول گروه خود برای صعود به جام ملت‌های آسیا قرار گرفته است. شاگردان کارلوس کی‌روش با یک پیروزی پنج بر صفر برابر لبنان و یک تساوی با کویت، چهار امتیازی هستند و باید در سومین دیدار خود به مصاف تایلند بروند.

تاکنون تیم‌های ملی استرالیا(میزبان)، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی توانسته‌اند صعودشان را به جام ملت‌های آسیا قطعی کنند.