مجله مهر : تهرانی ها هر سال با آغاز فصل پاییز و زمستان منتظر و شاهد آلودگی هوا هستند. هواشناسی استان تهران هم از قبل کاهش دمای هوا را در این هفته پیش بینی کرده بود و گویا همین کاهش همراه وزش باد، باعث شد گرد و غبار شدید میهمان تهرانی ها شود.

محمد علی عزیز اقلی ، مدیر کل هواشناسی استان تهران در این باره گفت:« دیروز در استان تهران وزش باد داشتیم که منجر به جا به جا شدن گرد و خاک تپه های اطراف و داخل استان و قرار گرفتن آن روی شهر تهران شد. دیروز بعد از ظهر این وضعیت ادامه داشت اما اواخر شب ذرات معلق نشست کرد و امروز صبح باز هم گرد و غبار بر هوای شهر حاکم شد.» به گفته عزیز اقلی ، جریانات شرقی از سمت استان سمنان به سمت تهران، قم و اصفهان کشیده شده و به این ترتیب کیفیت هوای تهران کاهش پیدا کرده است. این کاهش به حدی بود که بسیاری از تهرانی ها دیروز عصر و دیشب، آن را حس کردند و مشکلات تنفسی برای بسیاری از شهروندان ایجاد شد.

کاهش دمای هوا یکی از عوامل اصلی پایداری این شرایط است. مدیر کل هواشناسی استان تهران می گوید:« ورود سامانه پرفشار به استان تهران و به دنبال آن کاهش دما، نمی گذارد گرد و غبار نشست کند و به این ترتیب این ذرات که معمولا کمتر از 2/5 میکرون هم هستند، در هوا معلق می مانند. در طول روز هرچه خورشید بالاتر بیاید و هوا گرم تر شود، کیفیت هوا بهتر می شود.»

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز اعلام کرد که هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد. عدد شاخص کیفیت هوا امروز 168 است در حالی که دیروز در همین زمان این عدد 111 بوده است. ایستگاههای پارک سلامت در منطقه 17 تهران و شهرداری منطقه 4 نیز به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط بسیار ناسالم قرار دارند.

به نظر می رسد باید همچنان این هوای آلوده را تحمل کنیم چون به گفته مدیر کل هواشناسی استان تهران، گرد و غبار امروز و فردا نیز میهمان هوای تهران است هرچند که مانند دیروز عصر ، موجب کاهش دید افقی نمی شوند.

چند روز پیش دکتر کورش اعتماد رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیردار وزارت بهداشت،اعلام کرده بود که تعداد روزهای آلوده تهران بیش از 200 روز در سال است و این عدد نگران کننده است!