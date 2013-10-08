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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۶

سکوت رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت خانواده رفسنجانی از رسایی

رئیس دیوان عدالت اداری درباره سرنوشت شکایت خانواده رفسنجانی از رسایی نماینده مردم تهران ، اظهار نظر نکرد.

فارس، محمد جعفر منتظری صبح امروز در حاشیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی در جمع خبرنگاران درخصوص سوالی مبنی نتیجه شکایت خانواده هاشمی از رسایی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من نمی‌خواهم درباره دادگاه ویژه روحانیت اطلاع رسانی کنم.

وی همچنین درباره سرنوشت پرونده حادثه ۲۲ بهمن قم نیز گفت: هنوز این پرونده به دادگاه نیامده است.

منتظری همچنین درباره شکایت از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نیز گفت: من هنوز این شکایت را ندیده‌ام و چیزی به دستم نرسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره سرنوشت پرونده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: با توجه به اینکه تصمیم گیری درخصوص این پرونده موکول به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود با توجه به رأی این شورا انتزاع منتفی شد و به این ترتیب پرونده مختومه می‌شود.

کد مطلب 2403837

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