سفر رئیس بانک مرکزی به آمریکا

روابط عمومی بانک مرکزی ، نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت با حضور تمامی روسای کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار می‌شود.

امسال هم رئیس کل بانک مرکزی در راس هیئتی از معاونان خود برای شرکت در این اجلاس به آمریکا سفر کرد.

اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می‌شود. در اجلاس پاییزه امسال نیز که طی روزهای 19 تا 21 مهرماه برگزار می شود، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به منظور شرکت در اجلاس یاد شده عازم واشنگتن شدند.

از مهمترین نشستهای این اجلاس، می توان به میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و روسای کل گروه 24، نشست معاونین گروه 24، اجلاس کمیته پولی و مالی بین‌المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) اشاره کرد.

حضور مقامات بانکی و اقتصادی کشورها در این اجلاس، فرصت مناسبی را فراهم می‌آورد تا در راستای افزایش ارتباط و همکاری‌های بانکی و اقتصادی فی‌مابین، ملاقات هایی میان روسای کل و سایر اعضای هیات های اعزامی از کشورهای مختلف صورت گیرد.

قرار است ولی الله سیف، در حاشیه جلسات یاد شده، ملاقات هایی با مسئولین ارشد بانک های مرکزی کشورهای مختلف پیرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاری های بانکی، اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشد.

بر اساس این گزارش جلسه‌ای نیز بین هیات بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و همچنین رئیس و کارشناسان اداره خاورمیـانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.