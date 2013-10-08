کاهش عمر فرسودگی خودرو

مهر، براین اساس، سن فرسودگی خودروهای سواری شخصی، سواری دولتی، تاکسی(سواری و ون)، مینی بوس و میدی بوس، اتوبوس درون شهری و برون شهری، کامیون و کشنده، وانت، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه باری و مسافری تا آخر برنامه پنجم توسعه به بیست سال کاهش می یابد.

نوع مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی شرایط شماره گذاری اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز سواری، ون و وانت وارداتی کمتر از 6 لیتر 1 دستگاه 10 درصد ارزش گمرکی بیش از 6 لیتر و کمتر از 10 لیتر و 10 لیتر 4 دستگاه بیش از 10 لیتر 6 دستگاه سواری تولید داخل بیش از 10 لیتر 1 دستگاه معاف

ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی

همچنین هر گونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاه های دولتی ممنوع است و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می شوند.

افزایش میزان کمک های بلاعوض به انواع خودروهای سواری فرسوده

براساس این مصوبه کمک بلاعوض به خودروهای مختلف شامل؛ تاکسی 50 میلیون ریال، وانت(یک تن و پایین تر) 20 میلیون ریال، مینی بوس 80 میلیون ریال، اتوبوس 300 میلیون ریال، کامیونت(2 تا 5/3 تن) 40 میلیون ریال، کامیونت(5/3 تا 6 تن) 50 میلیون ریال، کامیون سبک(6 تا 10 تن) 100 میلیون ریال، کامیون متوسط(10 تا 26 تن) 200 میلیون ریال، کامیون سنگین(26 تن و بالاتر) 280 میلیون ریال و کامیون کشنده 280 میلیون ریال تعیین شده است.

افزایش میزان تسهیلات به خودروهای اسقاطی

سال عرضه برای اسقاط 1392 1393 1394 خودروهایی که تا پایان سال 1392 به سن فرسودگی میرسند 25 20 15 خودروهایی که در سال 1393 به سن فرسودگی میرسند 25 25 20 خودروهایی که در سال 1394 به سن فرسودگی میرسند 25 25 25

بر اساس این مصوبه میزان تسهیلات برای خودروهایی که تا پایان سال 1392 و 1393 به سن فرسودگی می رسند، 25 میلیون ریال تعیین شده است .

در مصوبه قبلی دولت میزان تسهیلات برای خودروهایی که تا پایان سال 1391، 1392 و 1393 به سن فرسودگی می رسند، 15 میلیون ریال تعیین شده بود.

بر این اساس، سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونان ذی ربط وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یاد شده صادر می شود. دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر است.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.