پاسخ کارگردان کلاه پهلوی به انتقادها

ایسنا، سیدضیاءالدین دری گفت: «اگر ما در سریال در تأیید آنچه که شورای نظارت به آن اعتراض کرده حرکت کردیم، یک گناه نابخشودنی است و من برای خودم متأسفم. ولی ما در تأیید این دیدگاهها حرکت نکردیم. آنچه که نشان داده شده در قالب یک فیلم است و دوستان یا این را متوجه نمیشوند یا نمیخواهند بپذیرند که این یک سریال نمایشی است.»
او افزود: «بالاخره ما باید برای طرح پیچیدگیهای معادلات اجتماعی راههایی را بیازماییم و باید در آزمودن این راهها وقار و متانت خودمان را هم حفظ کنیم.»
دری خاطرنشان کرد: «من به این گونه اعتراضها عادت دارم چون در کار قبلی خود «کیف انگلیسی» نیز به خاطر دارم که بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس علیه این سریال حرف زدند؛ علیه سریالی که امروز حداقل اسم آن در تاریخ واژگان سیاسی این مملکت ثبت شد و مردم از آن یک خاطره عمیق تاریخی دارند؛ بنابراین من به این نوع اعتراضها عادت دارم و اشکالی ندارد.»
این کارگردان افزود: «به هر حال ما در جامعه داریم کار میکنیم و این جامعه یک جامعه چندصدایی است و طبیعی است که من برای اظهارات افراد احترام قائل هستم، اما در پاسخ به افرادی که میگویند «کلاه پهلوی» با وجود اینکه دارای پیامهای خوب است ولی اشاعه فلان قضیه را میکند، باید بگویم به خدا این طوری نیست؛ ما چه چیز را اشاعه دادیم؟ آیا سریالی که رو به اتمام است و ما در آن میبینیم کسانی که در این سریال دچار فساد شدند، اکنون در چه شرایطی گرفتار شدند، قضیهای را اشاعه میکند؟ آیا ما در تأییدش بودیم؟!»
او ادامه داد: «اگر ما افرادی را که دارای رفتارها و فرهنگهای ضدارزشی هستند، به این شکل که در «کلاه پهلوی» نشان دادیم را هم نمیتوانستیم نشان دهیم، پس دیگر نباید اصلا چنین کارهایی را بسازیم و به سمتش برویم.»
دری همچنین بیان کرد: «اتفاقا واکنشهایی که نمایش چنین مسائلی میشود، خود برای مخاطب جامعه امروز ما آموزنده است؛ اینکه ما اکنون در قرن ۲۱ هستیم و افراد باید نگران باشند که فرزندانشان به سراغ شبکههایی که بدآموزی دارد، نروند؛ ما امروز داریم شرایط ۸۰ سال پیش را با رعایت تمام احتیاطها نشان میدهیم تا مخاطب ببیند ۸۰ سال پیش در دنیای ما چه کردند در حالی که امروز بخش وسیعی از جامعه ما این را برنمیتابد، پس چطور ما میتوانیم اینها را به مخاطب بگوییم؟»
کارگردان «کلاه پهلوی» ادامه داد: «آقایانی که فقط میگویید نه، پس ما نسل امروز را چگونه باید به فکر وادار کنیم؟ ما حتی اجازه نمیدهیم نسل امروز ما به فکر فرو برود؛ در جمهوری اسلامی با تمام رعایتها سعی شده است آن بخشی که مدعی بوده است که برای ما آزادی، مدرنیسم و تجدد آورده، نشان دهیم که عوارضش چیست؟ مگر دوستان عوارض را مشاهده نمیکنند؟»
دری افزود: «من معتقدم اگر کسی این سریال را نگاه کند و از نتیجهگیری سریال ما به این نتیجه برسد که ما مبلغ یکسری مفاسد اخلاقی هستیم، حرف آقایان درست است و اگر هم به این نتیجه نرسیدند، اعتراضشان مسدود کردن راه است.»
او معتقد است: «در حال حاضر در سریالهای روتین تلویزیون خودمان، شخصیت داستان مواد مخدر استفاده میکند و با دختری که هنوز با او ازدواج نکرده است، به خانه میرود. همه اینها وجود دارد. چطور درباره سریالهای دیگر اعتراض نمیکنند؟ شورای محترمی که درباره «کلاه پهلوی» اظهار نظر میکند مگر سریالهای دیگر را نمیبیند؟ فقط دارند «کلاه پهلوی» را میبینند؟ «کلاه پهلوی» دارد میگوید ریشه آنچه که امروز جامعه ما به آن مبتلا شده در ۸۰ سال پیش است. چطور آقایان این را نمیخواهند ببینند و فقط دلشان به این خوش است که بعضی از شخصیتهای این داستان گیلاس مشروب دستشان میگیرند. آیا شورای نظارت تصور کرده است که اگر این بخشها در «کلاه پهلوی» نشان داده نشود بچههای مملکت ما دیگر چنین چیزهایی را نمیبینند؟»
دری همچنین گفت: «ما در «کلاه پهلوی» داریم جامعه ۸۰ سال پیش را نشان میدهیم. اگر جامعه الان ما آنچه که در ۸۰ سال پیش رخ داده است را دوست دارند پس تلاش من و دیگران غلط است و اگر هم دوست ندارند خوب سریال دارد بیان میکند که آن زمان خوب نیست. اگر قرار باشد در بخشی که شخصیت داستان گیلاس در دستش میگیرد زیرنویس کنیم که این کار خوب نیست و سراغش نروید که دیگر فیلم نمیشود.»
کارگردان «کلاه پهلوی» عنوان کرد: «من تعجب میکنم؛ ۳۵ سال است از تریبونهای مختلف دربارهٔ خوب نبودن بعضی از مسائلی که در «کلاه پهلوی» داریم نشان میدهیم صحبت میکنیم و معتقدیم که صحبتهایمان اثر نمیکند، اما همینکه یک مشت آدمی که در داستانمان معلوم است آدمهای غیرخودی هستند و یک فرهنگ زشتی را اشاعه میدهند، نشان دهیم، مردم ما با دیدنشان همه آن موعظهها، راهنماییها و تعالیم ارزشی را کنار میگذارند و میگویند چون در فلان فیلم نشان داد مشروب میخورند پس ما هم برویم بخوریم؟ اصلا چنین چیزی نیست؛ مردم را اینقدر دست کم نگیرید، مردم ما اینها را می فهمند.»
او در پایان بیان کرد: «ما مردم حزباللهی داریم که به ما میگویند حجاب طاغوتیهای «کلاه پهلوی» از بدحجابیهای امروز جامعه بدتر است. اگر بدحجابی این است اینکه اشکالی ندارد. به دلیل فاصلهای که در فیلمبرداریها میافتاد بازیگران بالاخره افزایش وزن پیدا میکردند و لباسشان کمی برایشان تنگ میشد و کاری هم نمیتوانستیم بکنیم. حال باید ما را به این موارد متهم کنند؟ خیلی زشت است. بالاخره ما برای این مملکت زحمت میکشیم. ما در «کلاه پهلوی» داریم میبینیم که چگونه بعضی از خانوادهها متلاشی میشوند و فساد دارد نابودشان میکند.»
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