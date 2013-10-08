برنا، اسماعیل دوستی یکی از اعضای شورای شهر تهران در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به حادثه نشست زمین در خیابان ایران زمین در روز سه شنبه از شهردار تهران خواست هر چه سریعتر نسبت به موضوع رسیدگی کرده و دلایل این حادثه را مشخص کنند.

وی ادامه داد: شهرداری باید تدابیر لازم را برای محافظت شهروندان از حریق، سیل و خطرات اتخاذ کنند و در حال حاضر ساکنان ایران زمین در امنیت نیستند.

در ادامه سلطانی فرد یکی دیگر از اعضای شهر نیز طی تذکری کتبی خواستار بررسی شهردار تهران نسبت به حادثه رانش زمین در خیابان ایران زمین شد و گفت: باید مشخص شود این گودبرداری براساس پروانه صادر شده بوده یا بیشتر و اگر بر اساس پروانه بوده چرا مقاوم سازی های خاک صورت نگرفته است همچنین چرا به هشدارهای اهالی محل و خانه های مجاور بی توجهی شده است.

احمد دنیا مالی در ادامه درخواست کرد بررسی این موضوع را به کمیسیون عمران واگذار کرده که مسجد جامعی گفت این کمیسیون کار خود را انجام دهد اما اعضا می تواند براساس حقوق جمعی و شخصی تذکرهای لازم را در صحن انجام دهند. همچنین در حال حاضر این اطلاعات شورا کافی نیست و در جلسه روز شنبه به این موضوع پرداخته می شود.

عباس جدیدی نیز با بیان اینکه شورا هیچ حقی در پیگیری قضایی عاملان غیر اصولی ندارد، گفت: از دادستان تقاضا دارم به عنوان مدعی العموم وارد این پرونده شوند همچنین وی از لحن پیمانکار این پروژه که به آسیب دیدگان این تخریب گفته بود خسارت این گودبرداری را خواهیم داد این نوع لحن و ادبیات صحیح نیست.