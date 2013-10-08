۶۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی برای یارانه ها

فارس، محمدرضا فرزین مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و دبیر اسبق ستاد هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته درباره منابع تامین یارانه نقدی گفت: طبق آمار 75 درصد از درآمدهای سازمان هدفمندی از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و 25 درصد از محل منابع بودجه‌ای تأمین شده است.

با این حال نامه رسمی دولت به مجلس درباره نحوه تامین یارانه نقدی سال 91 نشان می‌دهد تنها 58 درصد از منابع یارانه نقدی از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شده است و بقیه موارد از منابع دیگری از جمله بودجه عمومی، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است.

بر اساس گزارش رسمی دولت به مجلس قریب به 6 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض شده است.

به گزارش فارس، بر اساس گفته فرزین بیش از 75 درصد یارانه نقدی سال 92 نیز باید از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود. این در حالی است که گفته می‌شود تغییرات بودجه 92 سهم فروش حامل‌های انرژی در تامین منابع یارانه نقدی را حتی از سال‌های پیش نیز کمتر کرده است و بعید به نظر می‌رسد بتوان از این محل 75درصد از منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی را تامین کرد.