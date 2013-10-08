سهمیه بندی بنزین را لغو کنید

مهر، ناصر رئیسی فرد با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بنزین در دولت، گفت: براساس قانون بودجه سالجاری این مجوز به دولت داده شده است که تا سقف 38 درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور با اعلام اینکه پیشنهاد جایگاه داران سوخت کشور حذف نظام سهمیه بندی و عرضه تک نرخی بنزین است، تصریح کرد: عرضه بنزین تک نرخی و یا اختصاص سهمیهها مشکلات متعدد و فساد را در مجاری عرضه سوخت کشور رقم زده است.
رئیسی فرد با تاکید بر اینکه پیشنهاد میشود همزمان با تک نرخی شدن قیمت بنزین، اما عرضه این فرآورده نفتی با کارت هوشمند سوخت ادامه یابد، اظهار داشت: از سوی دیگر اگر قیمت بنزین اصلاح و منطقی شود، قطعا جذابیتهای قاچاق این فرآورده نفتی به حداقل کاهش می یابد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون زیرساختهای مخابراتی و الکترونیکی در جایگاههای سوخت استانهای مختلف کشور ایجاد شده است، تبیین کرد: از این رو این امکان وجود ارد حتی با حذف کارتهای بنزین،" پز " عرضه هوشمند سوخت کارت های بنزین در کارت های شتاب بانکی ادغام شود.
رئیسی فرد با تاکید بر اینکه ادغام کارت بنزین افراد و کارتهای شتاب بنزین حتی امکان خرید بنزین به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، بیان کرد: قطعا کاهش فروش بنزین به صورت نقدی فساد و مشکلات را در جایگاههای سوخت به حداقل کاهش می دهد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور با یادآوری اینکه با اجرای این روش جدید امکان دریافت اطلاعات خودروها هم توسط سامانه هوشمند سوخت فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: قطعا استفاده از این روش، نیاز به تکنولوژی و زیرساختهای جدید فنی خواهد داشت.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حاملهای انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است، البته بحثی که داشتیم، مبنی بر این بود که برخی حاملهای انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20 درصدی را دارد.
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