کاهش اعتبار شیر مدارس

روزنامه ابتکار، يکي از طرحهاي موفق آموزش و پرورش که با هدف ارتقاء سلامت دانش آموزان طي سالهاي متمادي اجرا ميشد توزيع شير يارانهاي بود، اين طرح ضمن آنکه با استقبال خوب دانشآموزان مواجه شده بود، در عين حال گام موثري در جهت فرهنگسازي نوشيدن شير از سنين کودکي و ارتقاء سلامت دانشآموزان به شمار ميرفت اما امسال مبلغ اعتبار شير مدارس 117 ميليارد تومان عنوان شده که اين رقم کاهش بيش از 50 درصدي اعتبار شير مدارس نسبت به سال گذشته را نشان ميدهد، چرا که در سال 91 اين مبلغ 250 ميليارد تومان بود.به گزارش ايسنا، روز شنبه علياصغر فاني سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به روند توزيع و برنامه شير مدارس، گفت: در برخي از مدارس توزيع شير انجام ميشود، اما رقم اعتبار تخصيصي آن را نميدانم.اين اظهارات مسئول ارشد وزارت آموزش و پرورش در حالي عنوان ميشود که نه تنها اين اعتبار تخصيص پيدا نکرده است بلکه کميته ملي شير مدارس نيز حاضر به پاسخگويي و شفاف سازي در اين زمينه نيست.بر اساس اين گزارش، گذشته از ارزش غذايي يک ليوان شير و اثرات مثبت آن در کمک به رشد و استحکام استخوانها، کمک به جذب آهن، تشکيل دندانهاي سالم و سلامت لثه و دندان، خونسازي و... نبايد فراموش کرد که کوتاهي قد در کودکان نشانه سوء تغذيه در چند سال گذشته است، به طوري که عنوان ميشود ايرانيان کوتاه قد شدهاند. لذا با توجه به ارزش غذايي شير به عنوان يکي از نمودارهاي رشد دانشآموزان اينکه طرح توزيع شير رايگان در مدارس حدود يک دهه است که انجام ميشود و با توجه به افزايش قيمت شير و حذف تدريجي آن از سبد خانوار، اميد ميرفت که توزيع شير در مدارس بخشي از اين کمبودها را براي کودکان اقشار متوسط و پايينتر که بيشترين تعداد آنها در مدارس دولتي است تامين کند که تاکنون محقق نشده است.کلسيم که نقش اساسي در شکلگيري و استحکام استخوانها و سلامت دندانها دارد، از مهمترين ترکيبات موجود در شير است و فسفر که براي بسياري از واکنشهاي شيميايي بدن و فعال کردن آنزيمها لازم است و در رشد و ترميم بافتي دخالت دارد، در ميان املاح موجود در شير حضور داشته و به غير از آن، سديم و پتاسيم که در تنظيم اسيدي و بازي بودن سلولهاي بدن نقش ايفا ميکنند، با خوردن شير دريافت ميشوند.شير براي داشتن ناخنها، دندانها و موهايي سالمتر لازم است. اين نوشيدني چون کلسيم فراوان دارد، مصرفش به همراه ويتامين D باعث استحکام استخوانها و دندانها و تقويت رشد موها و پيشگيري از ريزش آنها ميشود. وجود کلسيم به همراه ويتامين A، ويتامينهاي گروه B و پتاسيم مانع از نرم و نازک شدن موها ميشود و به درخشان شدن آنها کمک فراوان ميکند و بنا به اظهارات محققان و پزشکان از ايجاد عازضه قلبي و انواع سرطانها در بزرگسالي جلوگيري ميکند.به علاوه، مطالعات نشان ميدهد کودکاني که روزانه شير مصرف ميکنند، از ساير کودکاني که علاقهاي به خوردن آن ندارند، باهوشترند همچنين مصرف روزانه شير در دوران نوجواني و کودکي پايهگذار استخوانهايي محکم بوده و از عوامل اصلي پيشگيري کننده پوکي استخوان و زندگي سالمندي فعالتر محسوب ميشود.با توجه به تاثيرات مثبت و ارزش غذايي که اين نوشيدني دارد، طرح توزيع شير يارانهاي در حال حاضر در بيش از 100 کشور دنيا اجرا ميشود، هرچند که در ابتدا اين طرح تنها در 10 کشور دنيا به صورت ملي اجرا ميشد اما امروز به توجه به اهميت آن بيبشتر کشورها به طرح ملي و بينالمللي پيوسته اند چراکه اهميت غذايي شير به عنوان يکي از پايههاي اصلي رشد دانش آموزان در سطح بينالمللي نيز جايگاه ويژهاي دارد و در حال حاضر در بيشتر کشورهاي آمريکايي، اروپايي، آسيايي و آفريقايي طرح توزيع شير رايگان مدارس اجرا ميشود. هرساله با آغار سال تحصيلي دستورالعمل توزيع شير به استانها اعلام ميشد، هرچند که هر سال طولاني شدن زمان تخصيص اعتبارات باعث تاخير در اجراي اين طرح ميشد اما به هر صورت شاهد توزيع آن بوديم اما نيمي از مهر امسال گذشته و تاکنون مسئولان آموزش و پرورش نه بودجه و برنامه توزيع شير را اعلام نکردهاند و تنها وعده ادامه اجراي اين طرح را دادهاند. گفتني است، متوسط رشد قد دانش آموزان در يک سال حدود 2 تا 3 سانتيمتر است و کشور تايلند که مردمانش به کوتاه قدي معروف هستند، با توزيع مناسب و اجراي طرح شير در بيش از 200 نوبت در طول سال تحصيلي، توانسته رشد قد دانش آموزان خود را به 5 تا 6 سانتيمتر افزايش دهند؛ اين در حاليست که در ايران اعتبارات شير مدارس به طور کامل و به موقع تخصيص نمييابد و عليرغم اينکه به عنوان يکي از کشورهاي پيشرو در اجراي طرح شير رايگان در دنيا شناخته شده است، اما به علت تخصيص نا مرتب و کم اعتبارات، پوشش حداکثري جامعه هدف صورت نميگيرد. روزشمار اعلام توزيع برنامه شير مدارس همچنان ورق ميخورد و روزهاي سال تحصيلي ميگذرد. اميدواريم ايران که زماني پيشتاز اجراي طرح شير يارانهاي مدارس در دنيا بود و با جمعيت 13 ميليوني خود به الگوي ساير کشورها تبديل شده بود امسال نيز براي بيش از 12 ميليون دانشآموز اين طرح را اجرا کند و مسئولان فکري براي کاهش اعتبار اين طرح و تخصيص آن داشته باشند.
اعتبار شير مدارس امسال در حالي بيش از 50 درصد کاهش يافته است که با گذشت 15 روز از آغاز سال تحصيلي جديد هنوز سرنوشت توزيع شير مدارس معلوم نشده است و مسئولان آموزش و پرورش هم درباره زمان آغاز توزيع شير به دانش آموزان پاسخ قانعکنندهاي را ارائه نميدهند و به نظر ميرسد امسال دانش آموزان طعم شير را در مدارس نخواهند چشيد.
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