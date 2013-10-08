افزایش طلاق در روستاها

روزنامه ایران، در سال 85 بيشترين آمار طلاق با 24 هزار و 667 مورد مربوط به استان تهران و كمترين ميزان با 229 مورد مربوط به ايلام بوده است. پس از ايلام استان‌هاي يزد با 569 مورد، كهگيلويه و بويراحمد 539 مورد، سمنان 518 مورد، خراسان جنوبي 522مورد، چهارمحال و بختياري 503مورد و سيستان و بلوچستان با 889 مورد كمترين آمار طلاق را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين ركوردداران طلاق در اين سال پس از تهران، استان‌هاي خراسان رضوي با 9266 مورد، اصفهان با 6079 مورد، فارس با 5701 مورد، خوزستان با 4369 مورد، آذربايجان شرقي با 3944 مورد و آذربايجان غربي با 3430 مورد بوده‌اند.

اين اعداد و ارقام در نگاه نخست نشان مي‌دهد استان‌هاي برخوردار با اقتصاد قوي‌تر و سطح رفاهي بيشتر در زمينه طلاق نيز در پله‌هاي نخست ايستاده‌اند و البته عكس اين موضوع براي استان‌هاي محروم نيز صادق است.

تهران با 32 هزار و 713 مورد طلاق در سال 91 بازهم در رأس مي‌درخشد و ايلام با 637 مورد اگرچه تقريباً سه برابر رشد را در مقايسه با سال 85 نشان مي‌دهد اما هنوز در انتهاي جدول است.

توزيع سني طلاق

بيشترين طلاق ثبت شده در سال 83 مربوط به مردان گروه سني 25 تا 29 ساله بوده كه زناني 20 تا 24 ساله داشته‌اند و تعداد فراواني آن 9 هزار و 457 مورد است. اگر مطابقت سني را در نظر نگيريم مردان اين گروه سني 21 هزار و 200 مورد و زنان 20 تا 24 ساله 19 هزار و 996 مورد طلاق را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در سال 1384 بيشترين آمار طلاق مربوط به مردان گروه سني 25 تا 29 ساله با فراواني 22 هزار 725 مورد، در سال 85 زنان 20 تا 24 ساله با فراواني 26 هزار و 458مورد، در سال 86 مردان 25 تا 29 ساله با فراواني 28 هزار و 343 مورد، در سال 87 مردان 25 تا 29ساله با فراواني 31 هزار و 781 مورد، در سال 88 زنان 20 تا 24 ساله با فراواني 32 هزار و 205 مورد، در سال 89 زنان 20 تا 24 ساله با فراواني 33هزار و 545 مورد، در سال 90 زنان 20 تا 25ساله با فراواني 33 هزار و 123 مورد و در سال 91 زنان 20 تا 24 ساله با فراواني 33 هزار و 619 هزار مورد بوده است.

ناگفته پيداست بيشترين آمار طلاق در سال‌هاي اخير مربوط به گروه سني 20 تا 25 سال بوده و هرچه پيش آمده‌ايم زنان اين گروه نسبت به مردان گوي سبقت را ربوده‌اند. آمار نگران‌كننده اين‌كه بيشترين فراواني خودكشي و اعتياد نيز در همين گروه سني است. در حال حاضر ميانگين سن اعتياد 21 سال و بيشترين فراواني خودكشي 18 تا 25سال است كه باز ميانگين آن 21 سال خواهد بود، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اگر از تهران به عنوان شهري مملو از آسيب‌هاي اجتماعي بگذريم، بيشترين ميزان اعتياد و خودكشي متعلق به استان‌هايي است كه از كمترين ميزان طلاق برخوردارند. بنابراين اين دو آسيب را نبايد در يك سطح و با ويژگي‌هاي يكسان تحليل كرد. از سوي ديگر مقايسه آماري ازدواج و طلاق نيز نكته جالب توجهي را نشان مي‌دهد به اين معنا كه در استان‌هايي با كمترين طلاق ثبت شده كمترين ازدواج نيز رخ داده است.

نسبت ازدواج و طلاق

در سال 83 تعداد 723 هزار و 976 ازدواج و تعداد 73 هزار و 882 طلاق به ثبت رسيده است. در اين ميان بيشترين ازدواج ثبت شده مربوط به استان تهران با رقم 96 هزار و 587 مورد و كم‌ترين ازدواج ثبت شده مربوط به ايلام با رقم 5 هزار و يكصد و 8 مورد بوده است. در اين سال بيشترين طلاق ثبت شده نيز مربوط به استان تهران با رقم 16 هزار و 567 مورد و كمترين آن مربوط به ايلام با رقم 178 مورد بوده است. بنابراين نسبت طلاق و ازدواج‌هاي ثبت شده در تهران 8/5 و در ايلام 7/28 ثبت شده است. به عبارت ديگر از هر 5 ازدواج در تهران يكي به طلاق منجر شده و در ايلام اين نسبت يك به 28 بوده است.

سال بعد سمنان جايگاه ايلام را با ثبت 5 هزار و 130 ازدواج و 450 طلاق به خود اختصاص داده است. در سال 85 سمنان كمترين ازدواج را با رقم 5 هزار و 436 مورد به خود اختصاص داده اما چهارمحال و بختياري با 10 هزار و 401 ازدواج كمترين آمار طلاق را با 503 مورد داشته است. سال بعد سمنان باز هم رتبه كمترين ازدواج را كسب كرده و در زمينه طلاق پايين‌ترين فراواني را با رقم 501 مورد به طور مشترك با چهارمحال و بختياري كسب كرده است.

اگر از تفكيك سال به سال بگذريم در سال 91 اوضاع نگران‌كننده شده است. به اين معني كه به نسبت هر 5 و نيم ازدواج در كشور يك طلاق ثبت شده كه اين روند در مقايسه با سال 83 با نسبت 8/9 تقريباً رشد دو برابري را نشان مي‌دهد. شايد بتوان گفت نسبت طلاق و ازدواج سال 83 تهران در مدت زماني كمتر از يك دهه به الگوي كل كشور تبديل شده و ادامه اين روند مي‌تواند هشداردهنده باشد.

آستانه تحمل همسران

در سال 91 از 150 هزار و 324 مورد طلاق كه 136 هزار و 913 مورد آن مربوط به مناطق شهري و 13 هزار 411 مورد آن مربوط به مناطق روستايي است، بيشترين ميزان طلاق در زندگي‌هاي كمتر از يك سال با فراواني 21 هزار و 127 اتفاق افتاده است. پس از آن 17 هزار و 719 مورد مربوط به زندگي مشترك یک تا دو سال و نيز كمترين ميزان مربوط به زوج‌هايي با تجربه بيش از 29 سال بوده كه رقم آن 3 هزار و 936 مورد است.

بررسي گذراي آمار طلاق از دريچه تعداد سال‌هاي زندگي مشترك نشان مي‌دهد بيشترين ميزان جدايي مربوط به زوج‌هايي است كه حداكثر يك تا 2 سال توانايي تحمل يكديگر را داشته‌اند. اين اتفاق به عنوان الگويي ثابت در يك دهه گذشته مدام تكرار شده و با يك ضريب ثابت فاصله خود را از ديگر بخش‌هاي جدول مدت زمان زندگي مشترك حفظ كرده است. اما جالب آن‌كه كمترين ميزان طلاق در ميان زوج‌هايي اتفاق افتاده كه بيش از 18 سال اختلاف سني داشته‌اند. به عبارت ديگر در دهه گذشته همسالان كمتر توانسته‌اند يكديگر را تحمل كنند اما زوج‌هايي كه يكي از آن‌ها با ميانگين 18 سال از ديگري بزرگتر و يا كوچكتر بوده‌اند، توانسته‌اند به ضرب‌المثل « يكي من، يكي نيم من» بهتر عمل كنند. بنابراين اختلاف سن را به عنوان يكي از زمينه‌هاي طلاق بايد ناديده گرفت.

آمار حاكي از آن است كه در يك دهه گذشته تمايل زنان به ازدواج با مرداني با اختلاف سني بيش از 15 سال بزرگتر رو به افزايش بوده اما اين ازدواج‌ها كمتر از نوع برعكس خود يعني مرداني با زنان بزرگتر دوام داشته است. در اين ميان بيشترين تمايل از سوي زنان 20 تا 24 ساله براي ازدواج با مردان 40 ساله بوده است. تمايل ازدواج از سوي زنان اين گروه سني با مردان 35 تا 39ساله در رتبه دوم قرار دارد.

در سال 83 از ميان 73 هزار و 882 طلاق بيشترين آمار با فراواني 6 هزار و 810 مورد مربوط به طلاق‌هايي است كه در آن زن و مرد همسن بوده‌اند و كمترين فراواني با 116 مورد متعلق به مرداني بوده كه از همسر خود 16 تا 20سال كوچكتر بوده‌اند.

مناطق شهري و روستايي

به‌طور ميانگين مي‌توان گفت نسبت طلاق در شهر و روستا در ابتداي يك دهه گذشته يك به 40 بوده است يعني به نسبت هر 40 طلاق در شهر يك طلاق در روستا اتفاق افتاده اما اين نسبت در سال‌هاي بعد به هم خورده و تمايل به طلاق در روستا نيز افزايش يافته است. در سال 83 از 73هزار و 882 طلاق 63 هزار و 406 مورد در شهر و 1600مورد آن در روستا اتفاق افتاده است، در حالي كه آمار سال 91 نشان مي‌دهد در كنار 136 هزار و 913 طلاق شهري شاهد 13هزار و 411 طلاق در روستا بوده‌ايم.