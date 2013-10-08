بلاتکلیفی یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر

فارس، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) پارلمان در تذکری آییننامهای خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی! نمایندگانی از طرف شما از پروژههای مسکن مهر شاهینشهر بازدید کردند و به مردم قولهایی دادند اما هنوز مردم حوزه انتخابیه شاهینشهر از اجرایی شدن این تعهدات چیزی ندیدند.
وی افزود: آقای آخوندی! شما بگویید مردم چه کار کنند؟ آیا فرزندانشان را از مدارسی که ثبتنام کردند، جابجا کنند؟ آیا قراردادهایشان را لغو کنند؟
ی با تاکید بر اینکه یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور نیمهکاره رها شده است، گفت: نیاز است وام مسکن مهر از 25 میلیون تومن به 30 میلیون تومان افزایش یابد تا مشکلات برطرف شد.
نماینده شاهینشهر در مجلس در پایان تاکید کرد: این موضوع مشکل همه خانوارهایی است که به امید خانهدار شدن در مسکن مهر ثبتنام کردند.
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