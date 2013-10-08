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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

بلاتکلیفی یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور نیمه‌کاره رها شده است، گفت: لازم است وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد تا مشکلات آن برطرف شود.

فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی! نمایندگانی از طرف شما از پروژه‌های مسکن مهر شاهین‌شهر بازدید کردند و به مردم قول‌هایی دادند اما هنوز مردم حوزه انتخابیه شاهین‌شهر از اجرایی شدن این تعهدات چیزی ندیدند.

وی افزود: آقای آخوندی! شما بگویید مردم چه کار کنند؟ آیا فرزندانشان را از مدارسی که ثبت‌نام کردند، جابجا کنند؟ آیا قراردادهایشان را لغو کنند؟

ی با تاکید بر اینکه یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور نیمه‌کاره رها شده است، گفت:‌ نیاز است وام مسکن مهر از 25 میلیون تومن به 30 میلیون تومان افزایش یابد تا مشکلات برطرف شد.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس در پایان تاکید کرد: این موضوع مشکل همه خانوارهایی است که به امید خانه‌دار شدن در مسکن مهر ثبت‌نام کردند.

کد مطلب 2403855

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