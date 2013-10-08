مردان امروز چه زنی را برای ازدواج می پسندند؟

مجله مهر: محققان دو دانشگاه آیووا و پیتزبورگ چند سال قبل یک مطالعه طولی انجام دادند که 18 معیار ازدواج را در میان مردان می سنجید. این مطالعه در طول 7 دهه سلیقه مردان امریکایی را بررسی کرده بود و از آنها خواسته بود درجه اهمیت معیارها را مشخص کنند. این معیارها شامل عشق و جذابیت، قابل اعتماد بودن، بلوغ عاطفی، هوش و تحصیلات، دلنشین بودن، اجتماعی بودن، ظاهر خوب، سلامتی، خانه داری و علاقه به بچه، همت و اراده، چشم انداز اقتصادی خوب، زمینه تحصیلی مشترک، جایگاه اجتماعی مطلوب، نظافت و پاکیزگی، کدبانوگری، عفت، تشابه دینی و تشابه دیدگاه سیاسی بود.

سلیقه مردان امروزی چیست؟

نتایج تحقیقاتی که منتشر شده نشان می دهد 7معیار اولیه مردان برای انتخاب همسر این‌ها هستند: عشق و جاذبه متقابل، قابل اعتماد بودن، ثبات و بلوغ عاطفی، هوش و تحصیلات، دلنشین(مهربان) بودن، اجتماعی بودن و سلامتی.

اما این در حالی است که طبقه بندی معیارهای ازدواج برای مردان 7دهه قبل به این ترتیب بود: قابل اعتماد بودن، ثبات و بلوغ عاطفی، دلنشین (مهربان) بودن، جذابیت متقابل و عشق، سلامتی، خانه داری و بچه داری و نظافت.

معیارهایی که از سکه افتادند

نتیجه تحقیقاتی که انجام شد نشان می داد که سلیقه مردها در طول 7 دهه برای انتخاب همسر تغییر چشمگیری داشته است. در این سال ها هوش و تحصیلات بیشتر از تمام معیارها اهمیت پیدا کرده و از جایگاه 11 به چهارم رسیده است. بعد از آن، رفتار اجتماعی مطلوب و زیبایی ظاهری معیارهایی بودند که مردان امروزی نسبت به مردان 70 سال قبل بیشتر برای آن اهمیت قایل اند. این دو معیار در این سال ها هر کدام 6پله صعود داشته اند. عشق و جاذبه هم از رتبه 4در 70 سال قبل به رتبه اول در سال های اخیر رسیده.

به جز این ها، چشم انداز اقتصادی مطلوب هم مورد توجه مردها بوده و 5پله صعود داشته است.

اما در بین معیارهایی که از درجه اعتبار ساقط شده اند، عفت و پاکدامنی بیشترین سقوط را داشته است. به نظر می رسد مردان امروزی امریکا برخلاف اجدادشان حساسیت چندانی روی عفیف بودن همسرانشان ندارند چرا که در تحقیقات اخیر این معیار از جایگاه دهم به جایگاه هجدهم رسیده است. کدبانوگری هم دیگر معیار مردان برای ازدواج نیست و با 5پله سقوط از رتبه 8 به رتبه 13 جدول تنزل پیدا کرده. درست مثل علاقمندی به بچه داری و خانه داری و نظافت که هر کدام که 3و 4پله سقوط داشته اند.

غیر از این ها، بقیه معیارها تغییر چندانی نکرده اند. برای مردان امروزی هنوز زنان قابل اعتماد و پخته گزینه های ازدواج هستند و همت و اراده زن به اندازه گذشته اهمیت دارد.