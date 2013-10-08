تاریخ دادگاه خاوری مشخص نیست

ایرنا، قاضی «ناصر سراج» افزود: هرگاه دادگستری وقت تعيين كند، در دفتر ثبت مي شود و نمي توان به صورت شفاهی اعلام كرد.

وي كه رييس سازمان بازرس كل كشور نيز است، تصريح كرد كه پس از ثبت، تاريخ محاكمه به طرفين دعوا، وكلا و رسانه ها اعلام خواهد شد.

وي افزود: با توجه به آنكه خاوری در اين پرونده وكيل مدافع دارد؛ رسيدگی به اتهامات او غيابی محسوب نمی شود و رای دادگاه حضوری صادر خواهد شد.

قاضی پرونده مهدی هاشمی درباره آخرين وضعيت اين پرونده نيز گفت: بازپرس اين پرونده از همان ابتدا تعيين شده بود و خبر برخي رسانه مبني بر تعيين نشدن بازپرس نادرست است.

وي اظهار داشت: اين پرونده به دادسرا ارجاع و تعيين شعبه شده و در حال رسيدگی است.

وي در پاسخ به اين سوال ايرنا مبنی بر جايگاه حقوقی حمايت از كودكان و نوجوانان در ايران، گفت: كودكان در كشور ما مشكل خاصي ندارند و در هيچ كجاي دنيا به جز ايران به كودكان و نوجوانان احترام نمي گذارند.

وي افزود: هرچند احتمال دارد در برخي از مناطق كشور مشكلی براي اين گروه سنی پيش بيايد اما به طور قطع محاكم مربوطه به اين موارد رسيدگی خواهند كرد.

سراج درباره وضعيت حقوقی كودكان كار و بازمانده از تحصيل نيز گفت: طبق قانون، كار اجباري از كودكان و بازداشتن آنها از تحصيل ممنوع است و اگر كسي كودكی را وادار به كار كند، مطابق قانون جريمه و مجازات خواهد شد.