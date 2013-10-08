باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهور پيش از ظهر امروز(سه‌شنبه) در هفتمين همايش ملي نخبگان با اشاره به کلامي از حضرت علي (ع) مبني بر اينکه علم، قدرت است و هر آن کس که از علم فاصله گيرد ديگران بر او غلبه خواهند کرد، گفت: من با همين احساس به اين جمع پرشور نخبگان نگاه مي‌کنم.

وظيفه ماست که استعداد برتر را به نخبگي تبديل کنيم

رئيس جمهور با بيان اينکه نخبه غير از استعداد برتر، برنده مدال و شاگرد اول کنکور است، افزود: استعداد برتر، استعداد است هر زمان که به عينيت و فعليت درآيد و در جامعه تأثيرگذار باشد، آن واژه کليد تأثيرگذار بودن استعداد برتر و فرد توانمند علمي در رشد و توسعه و زندگي مردم است.

دکتر روحاني تصريح کرد: اگر استعداد برتر در نهايت به قدرت ملي يا ثروت ملي تبديل شود آنگاه نخبه آفريده شده است.

رئيس‌جمهور افزود: اولين وظيفه ما اين است که استعداد برتر را به نخبگي تبديل کنيم، اين بزرگ‌ترين وظيفه بنياد ملي نخبگان کشور است.

درخواست از وزرا براي استفاده از نخبگان

وي از همه وزرا و سازمان‌ها و بخش‌هاي مهم تصميم‌سازي در کشور خواست از نخبگان جوان استفاده کنند و ادامه داد: به همين منظور فردا در جلسه هيئت وزيران از آنها خواهم خواست تا ساز و کاري را پيش‌بيني کنند که در تصميم سازي‌ها از نخبگان جوان استفاده شود.

دولت تدبير و اميد دست نياز به سوي همه نخبگان دراز مي‌کند

رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه با تدبير مي‌توان در برابر همه قدرت‌هايي که عليه منافع ملي ما حرکت مي‌کنند، ايستادگي کرد، گفت: در دفاع مقدس نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان به صحنه آمدند، مقطعي بود که تقريباً سيستم پدافندي موشک ما قادر به فعاليت نبود و ما از همه دستگاه‌هايي که در سراسر کشور داشتيم فقط يک لامپ قدرت بود که کار مي‌کرد و همه لامپ‌ها دوران حيات خود را تمام کرده بودند و در جلسه‌اي يک نفر از اساتيد دانشگاه گفت اگر سه ماه زمان بدهيد اين لامپ را احيا مي‌کنيم و آنها به اتفاق تيمي هم قسم شدند و دو ماه به خانه‌هاي خود نرفتند و توانستند اولين لامپ را احيا کنند.وي با اشاره به اينکه دهها مورد از اين مثال‌ها را در ذهن دارم، گفت: در زمينه مشکلات راداري هم آن زمان دانشگاه شريف به کمک آمد.

رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه امروز نياز به نخبگاني داريم که آستين بالا بزنند، افزود: دولت تدبير و اميد دست نياز به سوي همه نخبگان دراز مي‌کند.

دکتر روحاني خطاب به نخبگان گفت: ما امروز نه تنها به بيوتکنولوژي، نانو و IT شما نياز داريم بلکه در اقتصاد و سياست هم به شما نياز داريم، تدبير از شما، اميد از ما، شايد ناچار شوم جمله‌ام را اينگونه اصلاح کنم و بگويم که اميد هم از شما.

رئيس قوه مجريه افزود: بايد دست به دست هم يک پروژه مشترک را آغاز کنيم که از يک سمت دولت و از سمت ديگر نخبگان حلقه وصل بين ما و شما باشند.

سه گام دولت در راه کاهش مشکلات و استفاده از ظرفيت نخبگان

وي گفت: اولين قدم دولت به سمت نخبگان اين است که گوش شنوا داشته باشد و ايده‌ها و پيشنهادهاي نخبگان را بشنود.

رئيس‌جمهور افزود: قدم دوم دولت اين است که زمينه‌هاي حقوقي، مادي و معنوي را براي پيشرفت ايده‌هاي نخبگان مد نظر قرار دهد.

دکتر روحاني ادامه داد: سومين قدم ما اين است که از همه شما مي‌خواهيم در همه امور و تصميم سازي‌ها مشارکت کنيد.

وي با اشاره به جملاتي از "لويي پاستور" مبني بر اينکه "بايد با روحي سرشار از اميد در کتابخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها فعاليت کرد"، گفت: ما مي‌خواهيم نخبگانمان احساس پاستور را داشته باشند و بگويند براي کشور چه کرده‌ايم نه اينکه بگويند کشور براي ما چه کرده است؟

رئيس قوه مجريه افزود: اگر ما براي رشد کشور تلاش کنيم، مردمي بزرگ و قدرشناس روبروي ما هستند و قدر خدمات ما را خواهند دانست.

بايد ببينيم که چه کنيم استعداد برتر بتواند در مسير برتر ماندن يا حتي برتر شدن از آنچه که هست، باقي بماند؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: اقتصاد ما در صادرات و واردات با اقتصاد جهان پيوند خورده است و تحقق حماسه اقتصادي نياز به افق فکري باز دارد.

دکتر روحاني با اشاره به ضرورت حرکت استعدادهاي برتر در مسيري درست افزود: استعداد برتر در يک محيط مناسب مي‌تواند براي جامعه و رشد آن تأثيرگذار شود، استعداد برتر را بايد مراقبت کرد تا استعداد برتر بماند.رئيس قوه مجريه گفت: سالي که وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم همه شاگرد اول‌ها در پايان سال چهارم جزو رتبه‌هاي 20 به بعد بودند و وقتي در سال چهارم در سطوح مختلف دادگستري قبل از انقلاب به کارآموزي رفتيم، بسياري از آنها که در امتحانات ترم نفر اول بودند در کارآموزي نفر اول نبودند و برخي از آنها که نفر اول کارآموزي بودند در فوق ليسانس اول نبودند.

دکتر روحاني افزود: پس بايد ببينيم که چه کنيم استعداد برتر بتواند در مسير برتر ماندن يا حتي برتر شدن از آنچه که هست، باقي بماند؟ و چگونه اين استعداد در خدمت جامعه و کشور قرار گيرد؟

به روستائيان، نخبگان و ايراني بودن خود افتخار مي‌کنيم

وي با اشاره به سال "حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" گفت: مردم ما حماسه سياسي را با رهنمودهاي رهبري خلق و در اين زمينه دانشگاهيان، فرهنگيان و نخبگان نقش بسيار ارزشمندي ايفا کردند.

رئيس‌جمهور افزود: صداي نخبگان جامعه ما نه از محلات تهران و شهرهاي بزرگ بلکه به دورترين روستاهاي کشور رسيد و با مشاهده رأي روستائيان و مرکز کشور به اين نتيجه مي‌رسيم که روستايي کشور گفته است که ما در فهم و تعقل نه با شهري و مرکز شريک‌ايم بلکه پيشرو هم هستيم.

وي با اشاره به اينکه ما به اين روستائيان و نخبگان و ايراني بودن خود افتخار مي‌کنيم، گفت: حماسه اقتصادي آفريدني است و بدون تلاش و انسجام و وحدت نمي‌توان اين حماسه را خلق کرد، حماسه اقتصادي نيازمند افق فکري باز است.

دکتر روحاني افزود: آمار و ارقام نشان مي‌دهد که بزرگترين درآمد ارزي و ريالي ما را صادرات مي‌سازد.

وي گفت: بايد توان اقتصادي با قدرت رقابت داشته باشيم، در غير اينصورت واردات ارزان با کيفيت ديگران، توليد و ايده ما را از صحنه خارج خواهد کرد.

اگر مي‌خواهيم توان رقابت با دنيا را داشته باشيم نمي‌توانيم دور کشور حصار بکشيم

به گزارش باشگاه خبرنگاران رئيس‌جمهور اظهارداشت: اگر مي‌خواهيم توان رقابت با دنيا را داشته باشيم نمي‌توانيم دور کشور حصار بکشيم و بايد خود را باور و به خود اعتماد کنيم و با تدبير و نه شعار در برابر توطئه ديگران نهراسيم.

وي همچنين گفت: از آغاز کار دولت يازدهم قدم‌هاي بسيار مهمي از جمله در بحث دارو، درمان، صنعت و توليد برداشته شده است.

قدم‌هاي موثر دولت در زمينه اقتصاد، کشاورزي و سياست خارجي در 50 روز اول کار

دکتر روحاني افزود: در اين 50 روز در زمينه اقتصادي قدم‌هاي تأثيرگذاري برداشته شد و در بخش کشاورزي تنها دولتي هستيم که همه بدهکاري‌ها به کشاورزي را تا چند روز پيش پرداخت کرديم.

تمام بدهي کشاورزان پرداخت شد

وي اضافه کرد: تنها دولتي هستيم که در طول 50 روز بيش از 700 ميليارد تومان اعتبار براي ماشين‌آلات کشاورزي در اختيار کارآفرينان کشاورزي قرار داديم و در اين مدت بيش از 400 ميليارد تومان اعتبار براي خريد کود در فصل پاييز اختصاص داديم.دکتر روحاني افزود: پيش از آغاز پاييز دولت قيمت تضميني گندم و ساير محصولات کشاورزي را در شوراي اقتصاد تصويب کرد تا کشاورزان با دلگرمي بيشتري فعاليت کنند.

وي اظهارداشت: در سياست خارجي نيز در مدت 50 روز به اندازه 500 روز قدم برداشته شد.

رد نمي‌کنم که در کشورهاي ديگر به نخبگان بيشتر احترام مي‌گذارند

رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش خطاب به نخبگان افزود: ممکن است شما بگوييد که در کشورهايي به نخبگان بيشتر احترام مي‌گذارند و من رد نمي‌کنم؛ ممکن است شما بگوييد در کشورهايي امکانات لازم براي پيشرفت بيشتر فراهم مي‌کنند و اين را نيز رد نمي‌کنم؛ ممکن است شما بگوييد کشورهايي هستند که وسايل آسودگي خاطر در زندگي روزمره را براي نخبگان بيشتر فراهم کرده‌اند که اين را نيز رد نمي‌کنم، اما امروز به ساختاري نياز داريم که بتواند دولت، نخبگان و جامعه را به هم متصل کند.

رئيس قوه مجريه با اشاره به اينکه نخبگان بايد کاري کنند که صنعت دنبال آنها بدود، گفت: بخش‌هاي دولتي و خصوصي بايد زمينه را براي استفاده از فکر نخبگان مهيا کنند.

دولت، بخش‌هاي خصوصي، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و بيمه‌گران به کمک نخبگان بيايند

وي ادادمه داد: البته مي‌دانم که بايد در مواردي دولت، بخش‌هاي خصوصي، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و بيمه‌گران به کمک نخبگان بيايند.

رئيس جمهور بيان داشت: اگرچه سند راهبردي نخبگان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و اين سند لازم بوده است، اما کافي نيست و بايد ديد در اين سند چه اقداماتي انجام شود تا تضمين اجرايي داشته باشد.

وي افزود: براي واقعي کردن اين سند بايد دست به دست هم دهيم و مي‌توانيم حماسه اقتصادي را بيافرينيم.

دولت همه مشکلات جامعه را لمس مي‌کند

به گزارش باشگاه خبرنگاران دکتر روحاني گفت: دولت همه مشکلات جامعه را لمس مي‌کند و با آمار و ارقام و با بدهکاري‌هاي کلان دولت آشناست، اما براي عبور از اين راه پر پيچ و خم نيازمند تلاش و تدبيريم و دولت به آينده حل مشکلات با کمک مردم و نخبگان اميدوار است.

اقليتي هستند که دولت هر کاري کند شمشير انتقاد آنها برنده‌تر مي شود

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش افزود: اقليتي هستند که دولت هر کاري کند شمشير انتقاد آنها برنده‌تر مي شود، اما اين دولت به انتقاد منتقدان هم افتخار مي‌کند، به عزيزان منتقد عرض مي‌کنم که انتقاد سازنده، خواسته ما و براي کشور مفيد است، همه بايد کاري کنيم که سخنان نيش دارمان کم شود و در چارچوب ادب و اخلاق باشد.

وي در پايان سخنانش خطاب به حاضران گفت: به شما قول مي‌دهم دولت و بنياد ملي نخبگان همه تلاش خود را در حمايت از شما خواهد کرد، دولت سال آينده کاري خواهد کرد که شرمنده نخبگان نباشد.