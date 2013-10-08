غرق شدن 612 نفر در 5 ماه نخست سال

طبنا، براساس گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در پنج ماهه نخست سال جاري آمار مرگ بر اثر غرق شدگي در كشور 1.9 درصد كاهش يافته است. بر اساس آمارهاي موجود تعداد متوفيات ناشي از غرق شدگي در مدت مشابه سال قبل 624 نفر بوده كه 512 نفر از آنان مرد و 112 نفر زن بودند.



در اين مدت استان هاي مازندارن با 147 فوتي، خوزستان با 91 فوتي و گيلان با 56 فوتي بيشترين آمار تلفات ناشي از غرق شدگي را داشتند؛ اين سه استان در مجموع با 294 فوتي، 48 درصد از كل آمار تلفات غرق شدگي كشور را دربرمي گيرند.



بر اساس اين گزارش در پنج ماهه امسال استان هاي سمنان با يك فوتي و زنجان و خراسان شمالي هر يك با دو فوتي كمترين آمار مرگ بر اثر غرق شدگي را داشته اند ضمن آنكه اين آمار در استان هاي خراسان جنوبي و قم صفر بوده است.



در مرداد ماه امسال نيز 189 نفر بر اثر غرق شدگي جان باختند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش يك درصدي مواجه بوده همچنين در پنج ماهه امسال، مردادماه بيشترين آمار را در تلفات غرق شدگي داشته است.

يادآور مي شود در سال گذشته يكهزار و 74 نفر بر اثر غرق شدگي در كشور جان خود را از دست داده اند كه 892 نفر آنان مرد و 182 ديگر زن بودند.در سال گذشته مرداد ماه با 191 فوتي بيشترين و آذر ماه با 30 مورد كمترين آمار تلفات غرق شدگي را داشتند.