خبرآنلاین، مراسم تکریم و معارفه معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، معاون امور فرهنگی و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز سه‌شنبه در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر ارشاد در این مراسم با تاکید بر اینکه حساسیت‌ها در حوزه فرهنگ و فرهنگ مکتوب بسیار بالاست، گفت: «ما باید این حوزه و فضای باز مورد نظر را به گونه‌ا‌ی ایجاد کنیم که فضای عمومی جامعه آسیب نبیند.»

علی جنتی با اشاره به نامه سرگشاده جمعی از نویسندگان که خواستار حذف سانسور پیش از چاپ کتاب شده بودند، گفت: «دوستان در این نامه خواسته‌اند که سانسور کاملا برداشته شود و هر کتابی که چاپ می‌شود اگر مشکلی پیدا کرد قوه قضائیه با آن برخورد کند. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که طبق قوانین موجود نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.»

جنتی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مجلس تاکید کزد: «بر اساس این قوانین و مصوبات کتاب‌ها باید روال قانونی خود را برای اخد مجوز طی کنند.»

وزیر ارشاد افزود: «اما در فرایند صدور مجور باید بر اساس قانون عمل کنیم، نه بر اساس سلیقه شخصی. من از زمانی که به وزارت ارشاد آمده‌ام بسیاری از کتاب‌هایی را که ایراد گرفته بودند، ملاحظه و موارد را بررسی کردم و دیدم که برخی از برخوردها در این حوزه بسیار سلیقه‌ای بوده است.»

جنتی خاطر نشان ساخت: «طبق این روال اگر قرآن هم وحی الهی نبود و این کتاب آسمانی را به دست برخی از این کارشناسان می‌دادند حتما این کتاب رد می‌شد و می‌گفتند برخی واژه‌ها در قرآن هست که خلاف عفت عمومی است و ایراد دارد.»

وزیر ارشاد تاکید کرد در این حوزه باید افراد صاحب‌نظر و متخصص در زمینه های مختلف کتاب‌های خود را بررسی کنند.