11 گروه کالایی گران تر شدند

مهر، بانک مرکزی نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به 92.07.12 را اعلام کرد که بر اساس آن در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه افزایش جزئی داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ اندکی کاهش یافت و شانه ای 80 هزار الی 110 هزار ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش جزئی داشت. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید اندکی افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و انجیر عرضه نمی شد و آلو، گلابی و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان، انگور و خربزه کاهش ولی قیمت سیار اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان، سیب زمینی و پیاز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ افزایش داشت. همچنین قیمت قند و شکر افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

گروه مواد خوراکی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل یک درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 9 درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 0.1 درصد و 0.6 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید معادل 0.1 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل 7.9 درصد و 9.4 درصد، انگور 0.8 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 10.1 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل 10.1 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، قیمت قند معادل 1.0 درصد و شرکت 1.7 درصد افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

تغییرات قیمتی در یکسال

براساس این گزارش متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به دوازدهم مهرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 20.2 درصد، تخم مرغ 22.3 درصد، گروه برنج 70.4 درصد، حبوبات 79.7 درصد، میوه های تازه 82.1 درصد، سبزی های تازه 83.7 درصد، گوشت قرمز 36.8 درصد، گوشت مرغ 50 درصد، قند و شکر 43.2 درصد، چای 42.8 درصد و روغن نباتی نیز 46.9 درصد افزایش داشته است.

جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران

(هفته منتهی به 12 مهرماه 92)