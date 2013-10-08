نوسان قیمت خودروهای خارجی

پانا ، در خانواده گروه خودروسازی سایپا تیبا 20 میلیون و 500 هزار تومان ، 111-SX به قیمت 16 میلیون و 700 هزار تومان ، 131 –SX به نرخ 16 میلیون تومان ، 132-SX به قیمت 16 میلیون و 300 هزار تومان ، تندر 90 مدل E2 به قیمت 35 میلیون و 800 هزار تومان ، تیانا High به قیمت 145 میلیون تومان ، ماکسیما دنده اتوماتیک 117 میلیون تومان ، مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی 87 میلیون و 500 هزار تومان ، وانت پیکاپ دوکابین 83 میلیون تومان ، وانت زامیاد بنزینی 20 میلیونو 500 هزار تومان در بازار معامله می شود.

در خانواده گروه خودروسازی ایران خودرو نیز پژو 206 تیپ2 و پژو 206 تیپ 5 در بازار 36 میلیون و500 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 6 به نرخ 49 میلیون تومان ، پژو 206 صندوقدار مدل v8 به قیمت 38 میلیون تومان ، پژو 206 صندوقدار مدل v9 به نرخ 51 میلیون تومان ، پژو 207 دنده اتوماتیک 56 میلیون تومان ، پژو 207 معمولی 47 میلیون تومان ، 405 بنزینی 28 میلیون تومان ، پژو 405 دوگانه سوز 29 میلیون و 500 هزار تومان ، پژو پارس دوگانه سوز 35 میلیون و 500 هزار تومان ، پژو پارس سال 34 میلیون و 500 هزار تومان ، تندر 90 مدل E1 به قیمت 31 میلیون و 500 هزار تومان ، تندر 90 مدل E2 به قیمت 34 میلیون تومان ، رانا 31 میلیون و 500 هزار تومان ، سمند ال ایکس سال 28 میلیون تومان ، سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک 131 میلیون تومان ، وانت باردو بنزینی COP به نرخ 125 میلیون تومان ، بی ام و X3 به قیمت 385 میلیون تومان ، پورشه کایان 6 سیلندر 850 میلیون تومان ، پورشه کایان 8 سیلندر یک میلیارد و 100 میلیون تومان ، تویوتا آریون 205 میلیون تومان ، تویوتا پرادو 2 در 240 میلیون تومان ، تویوتا پرادو 4 در 355 میلیون تومان ، تویوتا کرولا 128 میلیون تومان ، تویوتا کمری 2013 به قیمت 147 میلیون تومان ، تویوتا لندکروز 348 میلیون تومان ، تویوتا یاریس هاچ‌بک 88 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود .

همچنین در گروه کرمان خودرو توجوی سدان 33 میلیون تومان و توجوی هاچ‌بک 32 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

در گروه خودروهای کیا نیز اپتیما 139 میلیون تومان ، اسپورتیج 2400 به نرخ 154 میلیون تومان ، سراتو 2000 به نرخ 106 میلیون تومان ، سراتو کوپه 2000 به قیمت 102 میلیون تومان ، سورنتو 205 میلیون تومان ، موهاوی 205 میلیون تومان ، لکسوس RX350 به نرخ 390 میلیون تومان ، در بازار معامله می شود .

در گروه مدیران خودرو نیز ام وی ام 110 چهار سیلندر22 میلیون تومان ، ام وی ام 530 به قیمت 40 میلیون تومان ، ام وی ام X33 به قیمت 62 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

در گروه مزدا نیزمزدا 2 تیپ 2 به نرخ 75 میلیون تومان ، مزدا 3 با موتور 2000 سی‌سی 121 میلیو تومان معامله می شود.

در گروه هیوندای نیز مدل جنسیس 258 میلیون تومان ، سانتافه 2013 به قیمت 242 میلیون تومان و سوناتا 142 میلیون تومان خرید و فروش می شود.