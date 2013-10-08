پلیس‌ های ایران دوچرخه سوار می شوند!

به گزارش ایسنا، سردار موسی امیری در دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری ویژه آقایان و همیاران پلیس و تریال قهرمانان که در محل آبشار تهران برگزار شد، راهاندازی پیستها و زیرساختهای دوچرخه سواری را از وظایف شهرداریها برشمرد و گفت: ایجاد محلهای دوچرخه سواری از وظایف پلیس نیست و شهرداریها نیز خود در جریان نیازهایی که در این زمینه وجود دارند هستند.
وی با تاکید بر اینکه در کنار ایجاد زیر ساختها به فرهنگسازی نیز نیاز داریم، خاطرنشان کرد: تامین زیرساخت در زمان کوتاه میسر میشود اما این فرهنگسازی است که زمانبر است.
جانشین رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه پلیس موافق صد در صدی اجرای طرح دوچرخه سواری در سطح شهر است، خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با هدف رسیدن به زیرساختهای مربوطه دنبال خواهیم کرد.
راهاندازی آزمایشی پلیس دوچرخه سوار
امیری درباره راهاندازی پلیس دوچرخهسوار که چندی است در اصفهان اجرایی شده به ایسنا گفت: به دلیل گستردگی حوزههای پلیس باید اجرای این طرح را از شهرهای کوچکتر شروع کنیم که در حال حاضر این طرح به شکل آزمایشی در اصفهان اجرا شده و در صورتی که خروجیاش موثر باشد آنرا تعمیم خواهیم داد.
به گفته امیری در حال حاضر نتایج اجرای این طرح در اصفهان به شکل نهایی اعلام نشده و خروجیاش به دست پلیس راهور نرسیده است.
نصب پلاک جلوی موتورسواران در دست بررسی است
امیری در بخش دیگری از سخنانش درباره نصب پلاک جلو روی موتورسیکلتها خاطرنشان کرد: این طرح به دست ما رسیده و مشغول بررسی آن هستیم که در صورت رفع موانع اجرایی خواهد شد.
جانشین رییس پلیس راهور ناجا درباره برگزاری مسابقات دوچرخه سواری مربوط به بانوان نیز با بیان اینکه متولی اجرای چنین طرحهایی فدراسیون دوچرخه سواری و ... است گفت: این طرحها را نهادهای ورزشی و شهرداریها دنبال میکنند و شاید سال آینده مسابقات دوچرخه سواری ویژه بانوان نیز برگزار شد.
امیری در ادامه سخنانش برگزاری همایش دوچرخه سواری را دارای دو پیام اساسی دانست و گفت: اولین پیام ما تاکید بر استفاده از وسایل نقلیه پاک و حمل و نقل عمومی است که با توجه به شرایطی که از نظر زیست محیطی در شهرهای بزرگ وجود دارد استفاده از وسایل بدون آلودگی مهم است.
وی با بیان اینکه بین 75 تا 80 درصد از آلودگیهای شهری به وسایل نقلیه موتوری مربوط میشود گفت: باید تا آنجا که میتوان فرهنگ استفاده از دوچرخه را افزایش داد.
وی دومین هدف از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری را شادابی و تزریق روحیه نشاط به جامعه دانست و با بیان اینکه این همایش کاملا ورزشی است، گفت: شادابی جامعه در گرو شادابی جوانان و نوجوانان است.
به گفته جانشین رییس پلیس راهور ناجا در کنار برگزاری این همایش دوچرخه سواری آموزش استفاده از دوچرخه و ... نیز به افراد ارائه میشود.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از اجرای آزمایشی طرح پلیس راهور دوچرخهسوار در شهر اصفهان و اجرای سراسری آن در سطح کشور در صورت موفقیت آمیز بودن خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار موسی امیری در دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری ویژه آقایان و همیاران پلیس و تریال قهرمانان که در محل آبشار تهران برگزار شد، راهاندازی پیستها و زیرساختهای دوچرخه سواری را از وظایف شهرداریها برشمرد و گفت: ایجاد محلهای دوچرخه سواری از وظایف پلیس نیست و شهرداریها نیز خود در جریان نیازهایی که در این زمینه وجود دارند هستند.
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