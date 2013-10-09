مهمترین تیترهای روزنامه های کشور

تسنیم، برخی از روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه مهمترین عناوین خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

کیهان

- برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم ریخت

- عمر فرسودگی خودرو از 25 سال به 20 سال کاهش یافت

- آل سعود : در کنار نظامیان حاکم ایستاده‌ایم

- رئیس قوه قضائیه:حکم تعدادی از متهمان فساد کلان بانکی به زودی اجرا می‌شود

تهران امروز

- محکومیت برخی کارگزاران حکومتی در فساد بانکی

- سایه سنگین دیپلماسی بر اقتصاد

- قالیباف: برنامه راهبردی تهران منطبق بر سند چشم‌انداز تدوین شده است

- کارخانه‌های پایتخت به صورت موقت تعطیل شدند

شرق

- حذف 3 دهک پردرآمد تصویب شد

- دایی هم متهم می‌شود؟

- قرآن هم اگر وحی الهی نبود مجوز نمی‌گرفت

-برخی کارگزاران حکومتیدر پرونده 3‌هزار‌میلیاردی محکوم شده‌اند

ایران

- کارنامه 50 روزه دولت

- جنتی: باتمام‏توان برنامه‏های فرهنگی را اجرا می‏کنم

- مبادله کاردار بین ایران و انگلیس

رسالت

- گام‌هایی در سیاست خارجی به اندازه 500 روز برداشتیم

- طاقت ملت برای مواجهه با امتحانها را دستکم نگیرید

- مذاکرات باید تحت نظارت رسانه ها و صرفا هسته ای باشد

-حکم برخی محکومان فساد3 هزارمیلیاردی بزودی اجرا می‌شود

خراسان

- 686 پرونده فساد درفوتبال

- مقام معظم رهبری: «لشکر خوبان» روایت خوب و نگارش ممتازی دارد

- آلودگی هوای مشهد ازمرزهشدارگذشت

- ایران شرط آمریکا برای حضور درنشست ژنو درباره سوریه را رد کرد

جام جم

- 700 پرونده فساد در فوتبال

- افزایش آلودگی هوا در پایتخت

- عرضه سکه‌های طلا با بسته‌بندی جدید

- آخوندی: هر وزارتخانه ای وظیفه خود را در مسکن مهر انجام دهد

جوان

-تجدید‌نظرطلبان مطالبات اقتصادی را به کوچه سیاست می‌برند

- اسکناس‌های شاعرانه با حذف صفر از پول ملی

- آژیر خطر کودتا در عراق

- ندای صلح از جشنواره کودک به گوش جهان می‌رسد

اطلاعات

- صحنه های عظیم دفاع مقدس نباید به فراموشی سپرده شود

- روابط سیاسی ایران و انگلیس از سر گرفته شد

- رئیس جمهوری در همایش ملی نخبگان: برای رقابت با دنیا باید توانمند شویم

مردم سالاری

- محکومیت چند کارگزارحکومتی در پرونده 3 هزار میلیاردی

- فاجعه مالی به ایالات متحده آمریکا نزدیک‌ می‌شود ؛ کابوس ورشکستگی کاخ سفید

- افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت غیرقانونی اعلام شد

- روحانیت اهل سیاسی کاری نیست

قانون

- تحریم «پل چوبی» به خاطر دعواهای جناحی بود

- خبرسازی افراطی‌ها علیه امنیت ملی‌

- انگلیس به ایران بازمی‌گردد

- ترک اعتیاد در قفس سگ!

خورشید

- تدبیر از شما امید از ما

- بازی رو به عقب واشنگتن با مخالفان سوری

- ایران پنجمین کشور تولیدکننده سیمان

- رویارویی احساس و منطق در طرح استفساریه بازنشستگی پیش از موع

جمهوری اسلامی

- دولت به انتقادهای همراه با ادب و اخلاق افتخار می‌کند

- بازگشت آرامش به بازار دارو با حکم رئیس جمهور

- مجالس کشورها قانون منع تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی را تصویب کنند

سیاست روز

- عصبانیت از شکست‌های پی‌درپی

- روحانی از انتقادات نیش‌داری که به دولت می‌شود انتقاد کرد

- تصمیمات خاص بماند برای زمان خاص‌تر!!!

- برخورد سنگین با محکومین دولتی و حکومتی پرونده فساد بزرگ بانکی

کائنات

- اعلام زمان اعزام انسان به فضا

- دولت به انتقاد منتقدینش افتخار می‌کند

- توافق ایران و انگلیس برای ارتباط در سطح کاردار غیرمقیم

- بازگشت 108 زائر ایرانی تمتع

حمایت

- رییس‌جمهوری: حقوق بشر نباید به موضوعی سیاسی تبدیل شود

- رییس قوه قضاییه در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان: مبارزه با فساد برای استیفای حقوق ملت است

- رییس‌مجلس: سیاست‌مداران غربی فضای جدید را درک کنند

گسترش

- 47 هزار میلیارد تومان سود 92

- ارزش افزوده صنعتی به شرط حمایت مالی

- دردانه پارس جنوبی یک قدم تا پا گرفتن

جهان صنعت

- امکان‌سنجی تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا ؛ واشنگتن گام نخست را بردارد

- 2 سناریوی احتمالی دولت برای اجرای هدفمندی : افزایش قیمت سوخت حذف یارانه نقدی

- محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی شد

- جلسه کمیسیون اصل«90» با حضور وزیر صنعت؛ بررسی شکایت از خودروسازان