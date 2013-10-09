مهمترین تیترهای روزنامه های کشور

تسنیم، برخی از روزنامههای صبح امروز چهارشنبه مهمترین عناوین خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
کیهان
- برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم ریخت
- عمر فرسودگی خودرو از 25 سال به 20 سال کاهش یافت
- آل سعود : در کنار نظامیان حاکم ایستادهایم
- رئیس قوه قضائیه:حکم تعدادی از متهمان فساد کلان بانکی به زودی اجرا میشود
تهران امروز
- محکومیت برخی کارگزاران حکومتی در فساد بانکی
- سایه سنگین دیپلماسی بر اقتصاد
- قالیباف: برنامه راهبردی تهران منطبق بر سند چشمانداز تدوین شده است
- کارخانههای پایتخت به صورت موقت تعطیل شدند
شرق
- حذف 3 دهک پردرآمد تصویب شد
- دایی هم متهم میشود؟
- قرآن هم اگر وحی الهی نبود مجوز نمیگرفت
-برخی کارگزاران حکومتیدر پرونده 3هزارمیلیاردی محکوم شدهاند
ایران
- کارنامه 50 روزه دولت
- جنتی: باتمامتوان برنامههای فرهنگی را اجرا میکنم
- مبادله کاردار بین ایران و انگلیس
رسالت
- گامهایی در سیاست خارجی به اندازه 500 روز برداشتیم
- طاقت ملت برای مواجهه با امتحانها را دستکم نگیرید
- مذاکرات باید تحت نظارت رسانه ها و صرفا هسته ای باشد
-حکم برخی محکومان فساد3 هزارمیلیاردی بزودی اجرا میشود
خراسان
- 686 پرونده فساد درفوتبال
- مقام معظم رهبری: «لشکر خوبان» روایت خوب و نگارش ممتازی دارد
- آلودگی هوای مشهد ازمرزهشدارگذشت
- ایران شرط آمریکا برای حضور درنشست ژنو درباره سوریه را رد کرد
جام جم
- 700 پرونده فساد در فوتبال
- افزایش آلودگی هوا در پایتخت
- عرضه سکههای طلا با بستهبندی جدید
- آخوندی: هر وزارتخانه ای وظیفه خود را در مسکن مهر انجام دهد
جوان
-تجدیدنظرطلبان مطالبات اقتصادی را به کوچه سیاست میبرند
- اسکناسهای شاعرانه با حذف صفر از پول ملی
- آژیر خطر کودتا در عراق
- ندای صلح از جشنواره کودک به گوش جهان میرسد
اطلاعات
- صحنه های عظیم دفاع مقدس نباید به فراموشی سپرده شود
- روابط سیاسی ایران و انگلیس از سر گرفته شد
- رئیس جمهوری در همایش ملی نخبگان: برای رقابت با دنیا باید توانمند شویم
مردم سالاری
- محکومیت چند کارگزارحکومتی در پرونده 3 هزار میلیاردی
- فاجعه مالی به ایالات متحده آمریکا نزدیک میشود ؛ کابوس ورشکستگی کاخ سفید
- افزایش تعرفههای تلفن ثابت غیرقانونی اعلام شد
- روحانیت اهل سیاسی کاری نیست
قانون
- تحریم «پل چوبی» به خاطر دعواهای جناحی بود
- خبرسازی افراطیها علیه امنیت ملی
- انگلیس به ایران بازمیگردد
- ترک اعتیاد در قفس سگ!
خورشید
- تدبیر از شما امید از ما
- بازی رو به عقب واشنگتن با مخالفان سوری
- ایران پنجمین کشور تولیدکننده سیمان
- رویارویی احساس و منطق در طرح استفساریه بازنشستگی پیش از موع
جمهوری اسلامی
- دولت به انتقادهای همراه با ادب و اخلاق افتخار میکند
- بازگشت آرامش به بازار دارو با حکم رئیس جمهور
- مجالس کشورها قانون منع تولید و نگهداری سلاحهای کشتارجمعی را تصویب کنند
سیاست روز
- عصبانیت از شکستهای پیدرپی
- روحانی از انتقادات نیشداری که به دولت میشود انتقاد کرد
- تصمیمات خاص بماند برای زمان خاصتر!!!
- برخورد سنگین با محکومین دولتی و حکومتی پرونده فساد بزرگ بانکی
کائنات
- اعلام زمان اعزام انسان به فضا
- دولت به انتقاد منتقدینش افتخار میکند
- توافق ایران و انگلیس برای ارتباط در سطح کاردار غیرمقیم
- بازگشت 108 زائر ایرانی تمتع
حمایت
- رییسجمهوری: حقوق بشر نباید به موضوعی سیاسی تبدیل شود
- رییس قوه قضاییه در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان: مبارزه با فساد برای استیفای حقوق ملت است
- رییسمجلس: سیاستمداران غربی فضای جدید را درک کنند
گسترش
- 47 هزار میلیارد تومان سود 92
- ارزش افزوده صنعتی به شرط حمایت مالی
- دردانه پارس جنوبی یک قدم تا پا گرفتن
جهان صنعت
- امکانسنجی تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا ؛ واشنگتن گام نخست را بردارد
- 2 سناریوی احتمالی دولت برای اجرای هدفمندی : افزایش قیمت سوخت حذف یارانه نقدی
- محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی شد
- جلسه کمیسیون اصل«90» با حضور وزیر صنعت؛ بررسی شکایت از خودروسازان
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