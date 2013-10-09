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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۸:۳۰

مهمترین تیترهای روزنامه های کشور

برخی از روزنامه‌های صبح امروز مهمترین عناوین خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

تسنیم، برخی از روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه مهمترین عناوین خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

کیهان

- برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم ریخت
-  عمر فرسودگی خودرو از 25 سال به 20 سال کاهش یافت
- آل سعود : در کنار نظامیان حاکم ایستاده‌ایم
-  رئیس قوه قضائیه:حکم تعدادی از متهمان فساد کلان بانکی به زودی اجرا می‌شود

تهران امروز

- محکومیت برخی کارگزاران حکومتی در فساد بانکی
- سایه سنگین دیپلماسی بر اقتصاد
- قالیباف: برنامه راهبردی تهران منطبق بر سند چشم‌انداز تدوین شده است
- کارخانه‌های پایتخت به صورت موقت تعطیل شدند

شرق

- حذف 3 دهک پردرآمد تصویب شد
- دایی هم متهم می‌شود؟
- قرآن هم اگر وحی الهی نبود مجوز نمی‌گرفت
-برخی کارگزاران حکومتیدر پرونده 3‌هزار‌میلیاردی محکوم شده‌اند

ایران

-  کارنامه 50 روزه دولت
-  جنتی: باتمام‏توان برنامه‏های فرهنگی را اجرا می‏کنم
-  مبادله کاردار بین ایران و انگلیس

رسالت

- گام‌هایی در سیاست خارجی به اندازه 500 روز برداشتیم
- طاقت ملت برای مواجهه با امتحانها را دستکم نگیرید
- مذاکرات باید تحت نظارت رسانه ها و صرفا هسته ای باشد
-حکم برخی محکومان فساد3 هزارمیلیاردی بزودی اجرا می‌شود

خراسان

- 686 پرونده فساد درفوتبال
- مقام معظم رهبری: «لشکر خوبان» روایت خوب و نگارش ممتازی دارد
- آلودگی هوای مشهد ازمرزهشدارگذشت
- ایران شرط آمریکا برای حضور درنشست ژنو درباره سوریه را رد کرد

جام جم

- 700 پرونده فساد در فوتبال
- افزایش آلودگی هوا در پایتخت
- عرضه سکه‌های طلا با بسته‌بندی جدید
- آخوندی: هر وزارتخانه ای وظیفه خود را در مسکن مهر انجام دهد

جوان

-تجدید‌نظرطلبان مطالبات اقتصادی را به کوچه سیاست می‌برند
-  اسکناس‌های شاعرانه با حذف صفر از پول ملی
- آژیر خطر کودتا در عراق
- ندای صلح از جشنواره کودک به گوش جهان می‌رسد

اطلاعات

-  صحنه های عظیم دفاع مقدس نباید به فراموشی سپرده شود
-  روابط سیاسی ایران و انگلیس از سر گرفته شد
- رئیس جمهوری در همایش ملی نخبگان: برای رقابت با دنیا باید توانمند شویم

مردم سالاری

- محکومیت چند کارگزارحکومتی در پرونده 3 هزار میلیاردی
- فاجعه مالی به ایالات متحده آمریکا نزدیک‌ می‌شود ؛ کابوس ورشکستگی کاخ سفید
- افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت غیرقانونی اعلام شد
- روحانیت اهل سیاسی کاری نیست

قانون

-  تحریم «پل چوبی» به خاطر دعواهای جناحی بود
-  خبرسازی افراطی‌ها علیه امنیت ملی‌
-  انگلیس به ایران بازمی‌گردد
-  ترک اعتیاد در قفس سگ!

خورشید

- تدبیر از شما امید از ما
- بازی رو به عقب واشنگتن با مخالفان سوری
- ایران پنجمین کشور تولیدکننده سیمان
- رویارویی احساس و منطق در طرح استفساریه بازنشستگی پیش از موع

جمهوری اسلامی

-  دولت به انتقادهای همراه با ادب و اخلاق افتخار می‌کند
-  بازگشت آرامش به بازار دارو با حکم رئیس جمهور
-  مجالس کشورها قانون منع تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی را تصویب کنند

سیاست روز

- عصبانیت از شکست‌های پی‌درپی
- روحانی از انتقادات نیش‌داری که به دولت می‌شود انتقاد کرد
- تصمیمات خاص بماند برای زمان خاص‌تر!!!
- برخورد سنگین با محکومین دولتی و حکومتی پرونده فساد بزرگ بانکی

کائنات

-  اعلام زمان اعزام انسان به فضا
-  دولت به انتقاد منتقدینش افتخار می‌کند
-  توافق ایران و انگلیس برای ارتباط در سطح کاردار غیرمقیم
-  بازگشت 108 زائر ایرانی تمتع

حمایت

- رییس‌جمهوری: حقوق بشر نباید به موضوعی سیاسی تبدیل شود
- رییس قوه قضاییه در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان: مبارزه با فساد برای استیفای حقوق ملت است
- رییس‌مجلس: سیاست‌مداران غربی فضای جدید را درک کنند

گسترش

- 47 هزار میلیارد تومان سود 92
- ارزش افزوده صنعتی به شرط حمایت مالی
- دردانه پارس جنوبی یک قدم تا پا گرفتن

جهان صنعت

- امکان‌سنجی  تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا ؛ واشنگتن گام نخست را بردارد
- 2 سناریوی احتمالی دولت برای اجرای هدفمندی : افزایش قیمت سوخت  حذف یارانه نقدی
- محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی شد
- جلسه کمیسیون اصل«90» با حضور وزیر صنعت؛ بررسی شکایت از خودروسازان

کد مطلب 2403880

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