توفیقی درباره مسائل سال 88 پاسخ می دهد

روزنامه بهار، جعفر توفیقی در پاسخ به انتقادهایی که به کیفیت آموزشی دانشگاه پیام‌نور وارد است، گفت: دانشگاه پیام‌نور یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور بوده و این در حالی است که تقریبا در چهار یا پنج سال گذشته رشد کمی غیرعادی از نظر تعداد واحدها، تعداد دانشجو و در مواردی بعضی رشته‌ها در این دانشگاه‌ها وجود داشته است.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: دانشگاه پیام‌نور نیازمند یک بازبینی مجدد در بحث کیفیت آموزش است زیرا در توسعه مراکز آموزش عالی کیفیت یکی از مهم‌ترین اصل‌ها برای پیشرفت علمی کشور به شمار می‌رود. وی با بیان این‌که دانشگاه پیام‌نور نیازمند یک بازبینی و بازنگری در جمعیت دانشجویی، تعداد واحدها و نوع رشته‌هاست، افزود: توسعه آموزش عالی یک فرصت است به شرط این‌که کیفیت نیز درباره آن لحاظ شود.

توفیقی با تاکید بر این‌که اجرای اسا‌سنامه دانشگاه پیام‌نور بسیاری از مشکلات این مرکز آموزش عالی را مرتفع می‌کند، یادآور شد: باید بازگشتی به اساسنامه دانشگاه پیام‌نور صورت بگیرد و این اساس‌نامه با دقت بیشتری اجرایی شود.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتقادات وارده به وی هنگام وقوع حوادث سال 88، گفت: درباره مسائل سال 88 در مجلس و در حضور نمایندگان توضیحات کاملی را برای شفاف‌سازی اذهان عمومی ارائه خواهم کرد.

توفیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر شناخته شدن وی در جامعه به‌عنوان چهره سیاسی یا چهره علمی، گفت: من به هیچ‌وجه چهره سیاسی نبوده و در 40 سال گذشته در تمام مقاطع زمانی در خدمت آرمان‌های انقلاب و نظام بوده‌ام، همچنین قبل از انقلاب به هیچ‌وجه عضو هیچ گروه یا تشکل سیاسی و حزب سیاسی نبوده و متعلق به هیچ جریان سیاسی در کشور نیستم.

وی ادامه داد: رزومه کاری و زندگینامه علمی و مدیریتی من نشان‌دهنده شخصیت علمی من بوده و در تمام زندگی بیشتر به کارهای مدیریتی و اجرایی پرداخته‌ و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی من صددرصد در خدمت نظام آموزش عالی کشور بوده است، از طرف دیگر همواره از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام دفاع کرد‌ه و خدمت به نظام در دستور کار همیشه من بوده است.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: منظور از نداشتن چهره سیاسی عدم وابستگی به احزاب یا تشکل‌های سازمان‌‌یافته سیاسی است.

توفیقی درباره فعالیت‌های تشکل‌های سیاسی دانشجویان در دانشگاه‌ها یادآور شد: به‌طور حتم دانشگاه‌ها باید محیطی مدیریت‌شده برای فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد بدان معنا که هم بتوان از یک سو شور و نشاط سیاسی را ایجاد کرد و از طرف دیگر نظم، انضباط و حاکمیت قانون و مقررات را به وجود آورد.

وی ادامه داد: بدون شک موارد مذکور قابل دسترسی و تحقق است؛ من در سال‌های 82 تا 84 که به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کردم، تجربه این کار را داشتم به گونه‌ای که با وجود ایجاد فضایی باز و پرنشاط در دانشگاه‌ها، هیچ‌گونه مساله یا بحرانی در مراکز آموزش عالی وجود نداشت.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این‌که دانشجویان باید درنهایت احترام به ارزش‌ها، قوانین و مقررات در دانشگاه‌ها به فعالیت‌ در تشکل‌های دانشجویی بپردازند، گفت: اگر به عمده دستاوردهای علمی کشور نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد ریشه دستاوردهای مذکور در سیاست‌های توسعه علمی آن زمان پایه‌ریزی شده است.

دانشجویان و استادان ستاره‌دار به محیط تحصیل بازمی‌گردند

توفیقی با بیان این‌که ورود دانشجویان و استادان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها فرآیندی مستمر است که با هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته، افزود: آماری مبنی بر ورود دانشجویان و استادان ستاره‌دار در سال 92 وجود نداشت و این مهم به سال‌های قبل از 92 برمی‌گردد.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: به‌طور حتم به وضعیت دانشجویان و استادان ستاره‌دار به‌طور مستمر رسیدگی خواهیم کرد و به همه افرادی که حقی از آن‌ها ضایع شده کمک می‌کنیم تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.

وی، درباره آخرین آمار دانشجویان و استادان ستاره‌دار یادآور شد: آخرین آمار مربوط به ورودی‌های سال 91 بوده که به 40 مورد می‌رسد که در حال حاضر به تحصیل برگشته‌اند ولی هم‌اکنون نیز موضوع در حال بررسی است.

وی درباره زمان معرفی شدن خود به مجلس برای اخذ رای اعتماد به خانه ملت گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای این موضوع مشخص کرد و تمام تصمیمات در اختیار رییس‌جمهوری است اما آن‌چه مسلم است آخرین مهلت معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت 26 آبان بوده زیرا براساس قانون سه ماه زمان برای معرفی وزیر پیشنهادی وجود دارد که به‌طور حتم بعد از پایان این مدت مشخص می‌شود که قرار است چه کسی سکاندار این وزارتخانه شود.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره کسب نظر نمایندگان برای اخذ رای اعتماد به وی، ادامه داد: هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب زمان لازم است و بهتر است زمان بیشتری برای تعامل و ارتباط با نمایندگان وجود داشته باشد تا اخذ رای اعتماد از مجلس حتمی‌ شود.