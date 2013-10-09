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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

هوا بهتر شد اما هنوز آلوده است

اندکی باد که شب گذشته در تهران وزید، کیفیت هوا را در صبح ۱۷ مهر ۹۲، کمی بهتر کرد.

خبرآنلاین، روز گذشته، تهرانی ها صبح خود را با هوای آلوده ای شروع کردند که با توجه به معیارهای استاندارد در شرایط هشدار و ناسالم برای تمام گروه ها بود و نه فقط افراد در معرض خطر مانند بیماران خاص، قلبی، ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان.

اما امروز صبح کیفیت هوا کمی بهتر است و البته خنک تر. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است صبح امروز شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۹ قرار گرفته است. این عدد یعنی ۲۹ واحد کمتر از شاخص دیروز که ۱۶۸ و در ساعاتی ۱۷۰ بود.

عدد ۱۳۹ یعنی هوای ناسالم برای گروه های در معرض خطر. هرچند که با احتمالا با افزایش تردد تا ظهر و بعد از ظهر این عدد ثابت می ماند یا بیشتر می شود.

اما سازمان هواشناسی اعلام کرده است تا پایان امروز باد و گرد و خاک در استان های تهران و البرز رخ می دهد. هرچند که از اواخر روز از شدت آلودگی کم می شود.

کد مطلب 2403887

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