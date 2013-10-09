موافقت مجلس با توقف هدفمندی یارانه ها

ایلنا، عزت‌الله یوسفیان ملا با اعلام اینکه مجلس نیز با توقف هدفمندی موافق است، اظهار داشت: دولت با ارایه یک لایحه به مجلس از ادامه این طرح صرف نظر کند.

نماینده مردم آمل در مجلس نهم،گفت: دولت تنها در صورتی می‌تواند یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را ادامه دهد که ۵۰ درصد یارانه بگیران را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

به گفته یوسفیان در صورت ادامه روند فعلی، دولت زمین گیر می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه از برداشت ۳۰ درصد از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع بودجه سال ۹۲ در راستای اصلاح بودجه خبر داد و گفت: بسیاری از اصلاحیه بودجه ۹۲ که از سوی دولت برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه شده است مورد موافقت و تصویب نمایندگان قرار گرفته است.

یوسفیان از ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ به صحن بعد از تعطیلات مجلس در صورت پایان گرفتن رسیدگی به آن تا انتهای هفته خبر داد.