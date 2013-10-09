طبنا، دکتر مسعود ناصری‌پور درباره چگونگی بیماری‌های چشم در تهران به‌دلیل آلودگی هوا اظهار داشت: آلودگی هوا در مجموع سلامت افراد را به خطر می‌اندازد و درباره ناحیه چشم نیز این مسئله مستثنی نیست و عوارض متعدد حساسیت و بیماری‌های خارج چشم نیز به‌دلیل آلودگی هوا گریبان افراد را می‌گیرد.



ناصری‌پور درباره دستاوردها و تأثیر برگزاری کنگره سالانه انجمن چشم‌پزشکان ایران برای بهبود درمان‌های بیماری‌های چشمی کشور عنوان کرد: مسلماً برگزاری هر دوره کنگره با توجه به اینکه دستاوردها و تکنیک‌های جدید درمان بیماری‌های چشم‌ پزشکی در کشور در این کنگره مطرح می‌شود نیز در بهبود درمان بیماری‌های چشم در ایران تأثیرگذار است.



دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره سالانه انجمن چشم‌ پزشکان ایران گفت: رشته چشم‌ پزشکی در ایران بسیار پیشرو است و تقریباً تمام بیماری‌های چشم در ایران مورد درمان قرار می‌گیرد به‌طوری که هیچ بیماری از کشورمان برای درمان بیماری‌های چشم به خارج اعزام نمی‌شود و شاید به‌صورت نادر و برای انجام برخی درمان‌های تکنیک‌های خاص این مسئله صورت پذیرد.



وی در ادامه با اشاره به بررسی انواع بیماری‌های مرتبط چشم‌پزشکی در پنل‌های تخصصی و عمومی عنوان کرد: میهمانانی از کشورهای آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تاجیکستان در این کنگره حضور خواهند یافت و در حرکتی نوین و جالب جشنواره فیلم و عکس مرتبط با حوزه چشم‌پزشکی برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: حامی برگزاری این کنگره دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در یکی از روزهای این کنگره مجمع علمی انجمن چشم‌پزشکی ایران نیز برگزار می‌شود و همان‌طور که در گذشته از دکتر پیمان به عنوان پیشکسوت حوزه پزشکی تقدیر به عمل آمد در این کنگره نیز از دکتر خدادوست برای نیم قرن تلاش و زحماتش در حوزه چشم‌پزشکی تقدیر و قدردانی به عمل می‌آید.



ناصری پور افزود: ۱۲۷ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۶۲ به صورت پوستر در بیست و سومین کنگره چشم پزشکی ارائه خواهد شد.



گفتنی است بیست و سومین کنگره چشم پزشکی۶ تا ۹ آبان درسالن همایش‌های رازی برگزار می‌شود.