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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

خطر آسیب‌ چشمی برای پایتخت‌نشینان

دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره سراسری چشم‌پزشکی ایران با اشاره به اینکه هیچ بیمار چشمی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود از آسیب‌های بیماری‌های چشمی پایتخت‌نشینان به‌دلیل آلودگی هوا خبر داد.

طبنا، دکتر مسعود ناصری‌پور درباره چگونگی بیماری‌های چشم در تهران به‌دلیل آلودگی هوا اظهار داشت: آلودگی هوا در مجموع سلامت افراد را به خطر می‌اندازد و درباره ناحیه چشم نیز این مسئله مستثنی نیست و عوارض متعدد حساسیت و بیماری‌های خارج چشم نیز به‌دلیل آلودگی هوا گریبان افراد را می‌گیرد.

ناصری‌پور درباره دستاوردها و تأثیر برگزاری کنگره سالانه انجمن چشم‌پزشکان ایران برای بهبود درمان‌های بیماری‌های چشمی کشور عنوان کرد: مسلماً برگزاری هر دوره کنگره با توجه به اینکه دستاوردها و تکنیک‌های جدید درمان بیماری‌های چشم‌ پزشکی در کشور در این کنگره مطرح می‌شود نیز در بهبود درمان بیماری‌های چشم در ایران تأثیرگذار است.

دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره سالانه انجمن چشم‌ پزشکان ایران گفت: رشته چشم‌ پزشکی در ایران بسیار پیشرو است و تقریباً تمام بیماری‌های چشم در ایران مورد درمان قرار می‌گیرد به‌طوری که هیچ بیماری از کشورمان برای درمان بیماری‌های چشم به خارج اعزام نمی‌شود و شاید به‌صورت نادر و برای انجام برخی درمان‌های تکنیک‌های خاص این مسئله صورت پذیرد.

وی در ادامه  با اشاره به بررسی انواع بیماری‌های مرتبط چشم‌پزشکی در پنل‌های تخصصی و عمومی عنوان کرد: میهمانانی از کشورهای آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تاجیکستان در این کنگره حضور خواهند یافت و در حرکتی نوین و جالب جشنواره فیلم و عکس مرتبط با حوزه چشم‌پزشکی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حامی برگزاری این کنگره دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در یکی از روزهای این کنگره مجمع علمی انجمن چشم‌پزشکی ایران نیز برگزار می‌شود و همان‌طور که در گذشته از دکتر پیمان به عنوان پیشکسوت حوزه پزشکی تقدیر به عمل آمد در این کنگره نیز از دکتر خدادوست برای نیم قرن تلاش و زحماتش در حوزه چشم‌پزشکی تقدیر و قدردانی به عمل می‌آید.

ناصری پور افزود: ۱۲۷ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۶۲ به صورت پوستر در بیست و سومین کنگره چشم پزشکی ارائه خواهد شد.

گفتنی است بیست و سومین کنگره چشم پزشکی۶ تا ۹ آبان درسالن همایش‌های رازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2403898

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