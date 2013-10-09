نوبخت گزارش حذف حصر موسوی و کروبی را تایید کرد

فارس، وی در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت دریاچه ارومیه در جلسه هیات دولت، گفت: طرح‌های لازم در این زمینه مطرح شد و رئیس جمهور با حساسیت ویژه این موضوع را پیگیری کرده است.

نوبخت با اشاره به ارائه 19 طرح در زمینه بهبود شرایط دریاچه ارومیه به هیات دولت، اظهار داشت: همه این 19 طرح مورد تصویب قرار گرفت که می‌شود آن را در سه گروه خلاصه کرد. اولین طرح این است که میزان آب ورودی به دریاچه تصحیح شود و بخش‌هایی که در صورت استمرار آنها برای دریاچه ارومیه بحران به وجود می‌آورند، متوقف شوند.آقای رئیس جمهور کارگروه مربوط به دریاچه ارومیه و وزارت نیرو را مامور کرد که از اختیارات اصل 127 و 138 استفاده کرده و جلوی مشکلات این دریاچه گرفته شود.

اهم اظهارات سخنگوی دولت را بخوانید؛

* آنچه در جلسه گذشته هیئت دولت تصویب شد، مقدار ساعات کار بود که به میزان 44 ساعت در هفته منظور شد. در سالهای گذشته چندین بار به دلیل وضعیت خاص اقلیمی، ساعات کار ادارات کاهش یافته بود،پس از رفع این مشکل، مقدار ساعات به حال قبل بازنگشت و بنابراین دولت همان قانون قبل را تکرار کرد. موضوع دیگر این بود که شیوه زمانی ساعات کاری ادارات چگونه باشد تا ترافیک شکل نگیرد و دولت در این زمینه نیز همان رویه گذشته را اجرا کرد.

* در مورد قانون هدفمندی یارانه‌‌ها نیز ما بنا داریم که رویه موجود را ادامه دهیم اما اینکه این روش قابل استمرار است یا نه، باید مورد بررسی قرار گیرد. ما باید مرحله دوم قانون هدفمندی را در دست داشته باشیم؛ پرداخت یارانه‌ها باید متناسب با درآمدها باشد در حالیکه امروز همه خانوارها با درآمدهای متفاوت، یارانه‌های یکسان دریافت می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند که دهک‌هایی که نیاز به دریافت یارانه ندارند از این درآمد معاف شوند. تلاش ما این است که بتوانیم هدفمندی یارانه‌ها را در سال 1393 بدون کمترین مشکل برای جامعه اجرا کنیم.

*{در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا به بحث رفع تورم در جامعه توجهی می‌شود یا نه؟} هیچ جلسه اقتصادی دولت با حضور تیم اقتصادی و شخص اقای رییس جمهور که حداقل هفته ای دوبار برگزاری می شود، نیست که بحث تورم در آن مطرح نشود و آقای رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید می‌کند که در بودجه سال 93 بحث راهکار جلوگیری از رشد تورم مورد توجه قرار گیرد.

*{در پاسخ به سؤال دیگری درباره صحت گزارش ارائه شده از سوی وزیر دادگستری پیرامون بررسی موضوع حذف حصر آقایان کروبی و موسوی} من این گزارش را تأیید می‌کنم و ما هر تصمیمی که در چارچوب منافع ملی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود، را اجرا خواهیم کرد.

*درباره سفر رئیس‌جمهور به عربستان برای انجام مناسک حج هیچ تصمیمی گرفته نشده است و اگر تصمیمی گرفته شود آن را اعلام خواهیم کرد.