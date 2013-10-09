قهرمانی: خیلی ها با من باید تقاص بدهند

قانون، ماجرای تبانی در فوتبال ایران به مراحل حساس خود نزدیك شده و داور تعلیق شده خط و نشان جالبی برای همتایان خود كشیده است.



قطعی شدن محرومیت محسن قهرمانی و کنار گذاشته شدن او از جامعه داوری پایان کار این پرونده جنجالی نخواهد بود.



محسن قهرمانی پس از اعلام محرومیتش و مباحثی که در برنامه ۹۰ در خصوص تبانی او با باشگاه راه آهن مطرح شد با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرده و گفته می شود امیدوار است این رای توسط کمیته انضباطی یا شورای اسیناف شکسته شود.



قهرمانی در تماس با کمیته داوران و دو نفر از مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال تهدید کرده چنانچه او را به این شکل از جامعه داوری دور کنند تمام مسائلی که درباره جامعه داوری ایران و مدیران فدراسیون می داند را با سند و مدرک رو خواهد کرد.



قهرمانی معتقد است در داوری ایران فقط پای او در این مسائل گیر نبوده و اگر بنا بر محرومیت باشد خیلی های دیگر هم باید تقاص پس بدهند. افشاگری محسن فهرمانی چه بسا فوتبال ایران را با یک تعطیلی مقطعی مواجه کند. دقیقا به همین دلیل بود که حجت الاسلام علیپور به بدنساز پرسپولیس گفته بود باید این موضوع را در یک دایره محدود جمع و جور کنیم.



گفته می شود برخی از مدیران فدراسیون هم در جریان رشوه گیری داوران بوده و هستند و به قول معروف «گر پرده برافتد نه تو مانی و نه من».