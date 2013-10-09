طالبان دولت آمریکا را مسخره کرد

فارس، شبهنظامیان طالبان که در حال جنگ با سربازان آمریکایی در افغانستان هستند در بیانیهای تعطیلی دولت آمریکا را به سخره گرفتند.
آنان همچنین با انتقاد از عملکرد بد سیاستمداران آمریکایی، تصریح کردند که مقامات واشنگتن در حال مکیدن خون مردم خود هستند.
در این بیانیه عنوان شده است که تعطیلی دولت چگونه موجب فلج شدن نهادها و سازمانهای آمریکا، بسته شدن مجسمه آزادی و کاهش شمار گردشگران و در نتیجه خسارت دیدن بازارها و رستورانها و هتلها در این کشور شده است.
این بیانیه میافزاید: مردم آمریکا باید بدانند که دولتمردانشان به خاطر منافع شخصی خودشان با سرنوشت مردم خود و نیز سرنوشت سایر ملتهای تحت ستم جهان بازی میکنند.
طبق این بیانیه، رهبران خودخواه آمریکایی پولی را که شهروندانشان با سختی به دست آوردهاند را از آنان گرفته و از آن برای ریختن خون مردم بیگناه و مظلوم استفاده میکنند.
شبهنظامیان تصریح کردند: به جای مکیدن خون مردم خود، این پول باید صرف صلح و آرامش شود.
پس از ناتوانی کنگره آمریکا در تصویب بودجه سال 2014، دولت آمریکا تعطیل شد و هزاران تن از کارمندان به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
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