ساندویج، 50 دانشجو را مسموم کرد

خبرجنوب ،این مسمومیت به گفته یکی از همراهان این بیماران برای دانشجویان خوابگاه های 3 تا 14 ارم و به دلیل مصرف خوراک سوسیس روی داده است.

بسیاری از این دانشجویان در بیمارستان شهید فقیهی بستری و تحت مداوا قرار گرفته اند در عین حال آن ها خواستار حذف فست فودهایی مانند سوسیس از وعده غذایی دانشجویان این خوابگاه هستند.

یک دانشجوی 22 ساله مقطع کارشناسی این دانشگاه که در بیمارستان شهید فقیهی بستری شده است ماجرا را این گونه شرح می دهد: یکشنبه شب بود که سلف دانشگاه خوراک سوسیس را به عنوان شام دانشجویان در نظر گرفت و بعد از خوردن غذا بود که دچار سرگیجه و ضعف شدید شدم و مجبور شدم خودم را به بیمارستان برسانم. در آن جا پس از چند ساعت مرا مرخص کردند اما دیروز علائم مسمومیت در من شدت گرفت باز به ناچار دوباره به بیمارستان مراجعه کردم و این بار بستری شدم.

این دانشجوی ترم هفت دانشگاه شیراز ادامه می دهد: سلف دانشگاه از اول ترم هفته ای یکبار به دانشجویان خوراک سوسیس داده است و ما خواستار حذف کلی این غذا در دانشگاه هستیم.

یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه نیز که در بیمارستان بستری است، در حالی که نای صحبت کردن ندارد به خبرنگار ما می گوید: شب گذشته تا ساعت 3 بامداد در بیمارستان بستری و بعد مرخص شدم اما به دلیل ضعف شدیدی که داشتم دوباره به بیمارستان آمدم و بستری شدم.

همراه یکی از دانشجویان با اشاره به وضعیت دانشجویان مسموم شده می گوید: تعدادی از این دانشجویان در یک روز مجبور شده اند دو بار به بیمارستان مراجعه کنند، وضع به گونه ای بود که شب مجبور شدیم تاکسی تلفنی بگیریم و به بیمارستان برویم و مسئول خوابگاه با تعجب نظاره گر این اتفاق بود.

اما معاون دانشجویی دانشگاه شیراز می گوید ممکن است این 50 دانشجو همگی مسموم نشده یا سوسیس نخورده باشند این امکان هم وجود دارد که بر اثر آنفلو آنزا تحت مداوا قرار گرفته اند زیرا سرپایی درمان شده اند.

غلامرضا رخشنده رو می افزاید: باید منتظر نتیجه آزمایش دانشجویان شد و بعد در این باره اظهار نظر کرد.