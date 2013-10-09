میوه و مرغ رکورددار گرانی

خبرآنلاین، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از قیمت مواد خوراکی در هفته منتهی به 12 مهرماه از ثبات نسبی قیمت بخش عمده ای گروه های خوراکی خبر می دهد البته در این میان مویه تازه به دلیل ورود به فصل پاییز در مقایسه با هفته اول مهر 10 درصد رشد قیمت داشته و گوشت مرغ نیز در مقایسه با هفته قبل از آن رشد 3.9 درصدی پیدا کرده است.

در هفته مورد گزارش بانک مرکزی ، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه افزایش جزئی داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ اندکی کاهش یافت و شانه ای ٨٠٠٠ الی ١١٠٠٠ تومان فروش می رفت. در گروه برنج ، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش جزئی داشت. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید اندکی افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و انجیر عرضه نمی شد و آلو، گلابی و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شود. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان، انگور و خربزه کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان، سیب زمینی و پیاز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.