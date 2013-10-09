ایسنا، معصومه ابتکار در جشنواره کودک، شادی‌ و طبیعت که در پارک پردیسان برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ارائه راه حلی اساسی برای حل معضل آلودگی هوا اظهار کرد: نمی‌شود با برنامه‌ریزی در عرض چند ساعت شرایط را تغییر داد بلکه باید اقدامات بلند مدتی را انجام دهیم اما متاسفانه سال‌هاست که کم‌ترین توجهی به محیط زیست نشده است.

وی ادامه داد: براساس گزارش هواشناسی هنوز به وضعیت اضطرار نرسیده‌ایم و طبق این گزارش وضعیت هوای شهر تهران بهتر خواهد شد.

ابتکار با اشاره به برگزاری جشن بادبادک‌ها در حاشیه این جشنواره اظهار کرد: روز جهانی کودک فرصتی مناسب است که کوکان نیز نسبت به موضوع محیط زیست حساس شده و الگوهای صحیح زندگی را برای حفظ محیط زیست دنبال کنند.

وی با بیان اینکه ما به عنوان مسئولین باید برای حفظ محیط زیست از کودکانمان درس بگیریم افزود: تنها از این طریق است که می‌توانیم تنوع زیستی بسیار ارزشمند کشورمان را حفظ کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بچه‌ها حق دارند که سوال کنند مفهوم محیط زیست و طبیعت چیست و این موضوعات باید در سطح آموزش و پرورش و جامعه مطرح شوند تا کودکان نیز در رابطه با موضوعات زیست محیطی فعالیت کنند.

ابتکار تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت محیط زیست رو به تخریب بوده و زمین بیمار است و باید برای حفظ اینده فرزندانمان در جهت نگهداری از محیط زیست تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: آموزش یک موضوع یک طرفه نیست بلکه نوعی گفت‌وگو و فرآیندی دو سویه است و در بسیاری از اوقات این کودکان هستند که به ما آموزش می‌دهند.

به گزارش ایسنا‌، دکتر سید حسن موسوی - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز در این همایش با بیان اینکه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شادی و نشاط است‌، افزود: این شادی و نشاط باید از درون خانواده‌ها آغاز شده و برای داشتن کودکانی با نشاط محیط زیست پاک و سالم را محور فعالیت‌های خود قرار دهیم.

وی تاکید کرد: برای داشتن محیط زیست سالم و پاک باید ابتدا به عنوان معلمان و والدین کودکان الگوی عملی دیگران باشیم تا کودکان نیز از ما این رفتار را بیاموزند.

احمد قیومی - مدیرکل دفتر اموزش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این جشنواره با همت موسسات و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شده است افزود: کودکان نخستین دریافت کنندگان الگوهای فرهنگی و ارزشی جامعه هستند بنابراین سیاست مداران و مدیران باید کودکان را برای حفظ محیط زیست کشور تربیت کنند.

وی ادامه داد: این کودکان هستند که به عنوان مدیران فردا باید برای دستیابی به اینده روشن و توسعه پایدار آماده شوند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ارتباط بین کودکان و محیط زیست یک ارتباط عاطفی بوده و به شکلی ویژه می‌توان در این زمینه برای حفظ محیط زیست اقدام کرد.