علایم سکته مغزی و قلبی

اگر با هریک از این علائم مواجه شدید، هرگز وقت را تلف نکنید. بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و شرایط خود را توضیح دهید. چرا که احتمال سکته مغزی در شما بسیار بالا است:
ـ بیحسی یا ضعف ناگهانی در صورت، دست یا پا بویژه در یک سمت بدن.
ـ گیجی ناگهانی، اختلال در سخن گفتن یا درک و فهم سخن دیگران.
ـ اختلال ناگهانی در دیدن با یک یا هر دو چشم. در این شرایط ممکن است مشکلات مختلفی برای بینایی بوجود بیاید.
ـ اختلال ناگهانی در راه رفتن، سرگیجه، ناتوانی در حفظ تعادل یا تطابق.
ـ سردرد شدید و ناگهانی بدون علت مشخص
هرگاه با این علائم مواجه شدید، مطمئن باشید در شرایط ناگواری به سر میبرید. شرایطی که در بیشتر مواقع خطرناک بوده و به عنوان تهدید جدی شناخته میشود. هرگز معطل نکنید و به اورژانس اطلاع دهید.
علایم سکته قلبی
اغلب افرادی که مورد حمله قلبی قرار میگیرند، درست نمیدانند چه اتفاقی در حال وقوع است و به همین دلیل بیش از اندازه صبر میکنند تا شاید این علائم مرموز برطرف شود و در این مدت نیز درخواست کمک نمیکنند. در اینجا به علائمی اشاره میکنیم که نشان میدهد اوضاع چندان مطلوب نیست و احتمالا حمله قلبی درپیش است:
احساس ناراحتی در ناحیه قفسه سینه: بیشتر حملات قلبی با احساس ناراحتی در ناحیه مرکزی قفسه سینه همراه است. این احساس بیش از چند دقیقه طول میکشد یا اینکه میگیرد و ول میکند. این احساس ممکن است شبیه فشار آزاردهنده یا درد باشد.
احساس ناراحتی در دیگر نواحی بالاتنه: این علائم ممکن است شامل احساس ناراحتی یا درد در یک یا هر دو دست، ناحیه پشت، گردن، فک یا معده باشد.
نفستنگی: این علامت ممکن است با احساس ناراحتی در قفسه سینه همراه باشد یا بدون آن بروز کند.
دیگر علائم: در برخی افراد عرق سردی بر بدن فرد مینشیند، دچار حالت تهوع میشود یا احساس گیجی و منگی میکند.
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