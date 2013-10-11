علایم سکته مغزی و قلبی

برخی حمله‌های قلبی، ناگهانی و شدید است، اما بیشتر حمله‌های قلبی به آرامی و همراه احساس درد یا ناراحتی خفیفی آغاز می‌شود.

اغلب افرادی که مورد حمله قلبی قرار می‌گیرند، درست نمی‌دانند چه اتفاقی در حال وقوع است و به همین دلیل بیش از اندازه صبر می‌کنند تا شاید این علائم مرموز برطرف شود و در این مدت نیز درخواست کمک نمی‌کنند. در اینجا به علائمی اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد اوضاع چندان مطلوب نیست و احتمالا حمله قلبی درپیش است:

احساس ناراحتی در ناحیه قفسه سینه: بیشتر حملات قلبی با احساس ناراحتی در ناحیه مرکزی قفسه سینه همراه است. این احساس بیش از چند دقیقه طول می‌کشد یا این‌که می‌گیرد و ول می‌کند. این احساس ممکن است شبیه فشار آزاردهنده یا درد باشد.

احساس ناراحتی در دیگر نواحی بالاتنه: این علائم ممکن است شامل احساس ناراحتی یا درد در یک یا هر دو دست،‌ ناحیه پشت،‌ گردن، فک یا معده باشد.

نفس‌تنگی: این علامت ممکن است با احساس ناراحتی در قفسه سینه همراه باشد یا بدون آن بروز کند.