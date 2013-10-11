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۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

علایم سکته مغزی و قلبی

علایم سکته مغزی و قلبی

سکته مغزی وضعی اضطراری به‌شمار می‌رود، وضعی که در آن فرد با نشانه‌هایی روبه رو می‌شود که در حالت عادی وجود ندارد.

جام جم می نویسد:

اگر با هریک از این علائم مواجه شدید،‌ هرگز وقت را تلف نکنید. بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و شرایط خود را توضیح دهید. چرا که احتمال سکته مغزی در شما بسیار بالا است:

ـ بی‌حسی یا ضعف ناگهانی در صورت،‌ دست یا پا بویژه در یک سمت بدن.

ـ گیجی ناگهانی، اختلال در سخن گفتن یا درک و فهم سخن دیگران.

ـ اختلال ناگهانی در دیدن با یک یا هر دو چشم. در این شرایط ممکن است مشکلات مختلفی برای بینایی بوجود بیاید.

ـ اختلال ناگهانی در راه رفتن، سرگیجه، ناتوانی در حفظ تعادل یا تطابق.

ـ سردرد شدید و ناگهانی بدون علت مشخص

هرگاه با این علائم مواجه شدید، مطمئن باشید در شرایط ناگواری به سر می‌برید. شرایطی که در بیشتر مواقع خطرناک بوده و به عنوان تهدید جدی شناخته می‌شود. هرگز معطل نکنید و به اورژانس اطلاع دهید.

 

علایم سکته قلبی

برخی حمله‌های قلبی، ناگهانی و شدید است، اما بیشتر حمله‌های قلبی به آرامی و همراه احساس درد یا ناراحتی خفیفی آغاز می‌شود.

 اغلب افرادی که مورد حمله قلبی قرار می‌گیرند، درست نمی‌دانند چه اتفاقی در حال وقوع است و به همین دلیل بیش از اندازه صبر می‌کنند تا شاید این علائم مرموز برطرف شود و در این مدت نیز درخواست کمک نمی‌کنند. در اینجا به علائمی اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد اوضاع چندان مطلوب نیست و احتمالا حمله قلبی درپیش است:

احساس ناراحتی در ناحیه قفسه سینه: بیشتر حملات قلبی با احساس ناراحتی در ناحیه مرکزی قفسه سینه همراه است. این احساس بیش از چند دقیقه طول می‌کشد یا این‌که می‌گیرد و ول می‌کند. این احساس ممکن است شبیه فشار آزاردهنده یا درد باشد.

احساس ناراحتی در دیگر نواحی بالاتنه: این علائم ممکن است شامل احساس ناراحتی یا درد در یک یا هر دو دست،‌ ناحیه پشت،‌ گردن، فک یا معده باشد.

نفس‌تنگی: این علامت ممکن است با احساس ناراحتی در قفسه سینه همراه باشد یا بدون آن بروز کند.

دیگر علائم: در برخی افراد عرق سردی بر بدن فرد می‌نشیند،‌ دچار حالت تهوع می‌شود یا احساس گیجی و منگی می‌کند.

 

کد مطلب 2403935

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