عضویت فرزندان رییس دانشگاه علامه طباطبایی در هیئت علمی

انتخاب، در این میان تغییر دولت و حاکم شدن رویکرد شایسته سالاری و بها دادن به کنکور و میزان توانمندی های علمی در گزینش اساتید موجب شده است تا موج شدیدی از نگرانی در میان رانتخواران علمی پدید آید که راه دور زدن رقابت علمی و وارد شدن به دانشگاه از درپشتی در حال بسته شدن است و این نگرانی به تعابیری همچون «استفاده از بولدزر » برای تغییرات تبدیل می شود.

این در حالیست که دکتر توفیقی در طول دو ماه سرپرستی خود تنها دو رییس دانشگاه را عزل کرده است و از سوی بسیاری از اساتید دانشگاه به جهت کندی در تغییرات مورد انتقاد قرار گرفته است.

در میان دو رییس عزل شده صدرالدین شریعتی رییس معزول دانشگاه علامه طباطبایی بیشترین خبرسازی را برای تخریب دولت انجام داده است و تعداد زیادی زا اساتید محترم دانشگاه علامه را متهم به مفاسد اخلاقی نموده است. این در حالی است که مستندات نشان می دهد که صدرالدین شریعتی تنها ظرف حدود دوماه دو فرزند خود نفیسه و حسام را بعنوان بورسیه وزارت علوم درآورده است و اقدامات لازم برای عضویت آقازاده وی در دانشگاه علم وصنعت نیز انجام شده است.