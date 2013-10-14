پرونده کروبی و موسوی به قوه قضاییه ارجاع نشده است

ایلنا،غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: درباره این پرونده هر موقع هر سوالی مطرح باشد می‌توانید از من بپرسید و ما جواب می‌دهیم.

وی ادامه داد: در جریان فتنه سال ۸۸ ظلم عظیم و بزرگی به مردم و نظام وارد شد و عده‌ای از افرادی که در این ظلم دخیل بودند به خارج از کشور رفتند و اگر بازگردند قطعا پرونده آن‌ها پیگیری می‌شود. افرادی که هم اینجا هستند اگر جبران نکنند و از کارهای قبلی خود توبه نکنند اتفاق خاصی برای آن‌ها نمی‌افتد.

وی ادامه داد: درباره پرونده این دو نفر نیز اتفاق خاصی نیافتاده است و این پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت پرونده ایران زمین گفت: در این پرونده ۱۳ شکایت مطرح شده است که در حال پیگیری و انجام است.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون سخنان یکی از اعضای کمیسیون اصل نود که گفته بود قرار است اتهامات مربوط به دانشگاه ایرانیان در دادگاهی که در آذرماه قرار است برای احمدی‌نژاد برگزار شود مطرح شود، گفت: طبق قانون اگر کسی اتهامی داشته باشد و در راستای رسیدگی به آن اتهام، اتهام دیگری مطرح شود و رسیدگی به این اتهام نیز در صلاحیت دادگاه باشد هر دو اتهام به دادگاه ارجاع می‌شود و مسئله پیگیری می‌شود. اما در مورد این مسئله‌ای که شما مطرح کردید و اینکه تا زمان تشکیل دادگاه در آذرماه این پرونده به دادگاه برسد یا نرسد هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پیامکی که دیروز منتشر و در آن اعلام شد یکی از مدیران رده بالای دولت قبل به همراه فرزندش بازداشت شده است، گفت: من از دیروز این مسئله را پیگیری کردم و می‌خواستم بدانم این فرد چه کسی است اما هرچه پیگیری کردم و جستجو کردم چیزی پیدا نکردم.

وی همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون شکایت‌هایی که مردم از کم فروشی بعضی شرکت‌های مخابراتی همچون همراه اول و ایرانسل دارند، گفت: درباره مسائلی که پیرامون این دو شرکت مطرح شده من اطلاعی ندارم اما طبیعی است اگر کسی تظلم خواهی کند در دادگستری به آن مسئله رسیدگی می‌شود.

اژه‌ای همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون صحبت‌های جهرمی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی و همچنین خروج خاوری مدیرعامل بانک ملی از کشور گفت: زمانی که این پرونده مطرح شد افراد با این وسعت در مضان اتهام نبودند زیرا پرونده در یک شعبه‌ای در اهواز خوزستان درحال پیگیری بود. به همین دلیل باید در زمان بررسی یک پرونده همه موارد را لحاظ کنید هرچه پرونده جلو‌تر رفت گسترش پیدا کرد و بعد من بعنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و متوجه شدیم که میزان حجم کار به اندازه‌ای است که در حوزه صلاحیت شعبه اهواز نیست لذا یکی از اولین کسانی که پیشنهاد داد پرونده به تهران بیاید من بودم و زمانی که به تهران آمد در‌‌ همان اوایل صد نفر ممنوع الخروج شدند البته یک عده‌ای بعد در طول رسیدگی به پرونده، ممنوع الخروجی آن‌ها رفع شد.

اژه‌ای ادامه داد: براساس بررسی‌ها و مستندات، قبل از این مسئله دولت رسما به خاوری مأموریت داده بود و ایشان با مأموریت از کشور خارج شده و دولت نیز رسما اعلام کرد که ایشان برای شرکت در جلسه‌ای که از قبل برنامه ریزی شده از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره سخنان فاطمه هاشمی که گفته بود اتهامات وارد شده به مهدی هاشمی پوچ است و وی متهم نیست، گفت: از هر متهمی که بپرسید می‌گوید که من بیگناه هستم و هیچ متهمی نیست که بگوید گناهکار است درباره مهدی هاشمی نیز من نمی‌گویم که ایشان مجرم است یا مجرم نیست بلکه ایشان متهم است و برای وی پرونده کیفرخواست صادر شده و از نگاه قاضی یعنی اینکه وی متهم است و وقتی قرار مجرمیت صادر می‌شود یعنی اینکه قاضی اعتقاد دارد وی مجرم است.

وی ادامه داد: این کیفرخواست امروز به دادگاه رفته و در طول بررسی‌ها نقض‌هایی مشاهده شده است که در حال رفع نقض‌ها هستند. حال در دادگاه هر حکمی که صادر شود آن را باید قبول کرد البته پرونده هم کانون در مرحله تحقیقات است.