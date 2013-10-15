بانی فیلم

ـ حضور مدیران ارشاد در جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران

ـ با توجه به کمبود اعتبار دولت، باید با پروژه‌های فاخر چند میلیاردی خداحافظی کرد؛ سینمای بدون رانت، بخش خصوصی را تقویت می‌کند

ـ جمشید مشایخی آخرین بازیگر «رنج و سرمستی»

ـ پنجمین همکاری با مهر‌جویی رقم می‌خورد؛ تورج منصوری پشت دوربین «اشباح»

تابناک

ـ قبل از آغاز مذاکرات رسمی ژنو فاش شد؛ جزئیات پیشنهاد هسته‌ای آمریکا به ایران

ـ سخنگوی قوه قضائیه: آزادی موسوی و کروبی در دستور کار نیست

ـ علی اکبر ولایتی: «نرمش قهرمانانه» «نوشیدن جام زهر» نیست

ـ پیام ولی امر مسلمین به کنگره حج ؛ دوران کنونی دوران بیداری و هویت‌یابی مسلمانان است

مردم‌سالاری

ـ رئیس ‌جمهور در جمع دانشگاهیان: دولت را با خزانه خالی و بدهی انبوه تحویل گرفتم

ـ دبیرکل حزب مردم‌سالاری با رشد شیوه مذاکره برای مذاکره»: مردم منتظر نتایج محسوس مذاکرات ژنو هستند

ـ هاشمی رفسنجانی در جمع مردم کرمانشاه: هر اقدامی که همدلی مردم را به هم بزند به نفع دشمنان است

ـ سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: ورود مدعی‌العموم به پرونده افراد خودسر در حادثه قم و استقبال از رئیس‌ جمهور

جهان اقتصاد

ـ روایت تلخ نعمت‌زاده از وضعیت موتور محرک اقتصاد؛ صنعت نفس‌های آخر خود را می‌کشد

ـ رهبر معظم انقلاب: دوران کنونی دوران بیداری و هویت‌یابی مسلمانان است

ـ رئیس کل بانک مرکزی: مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد

ـ جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد: شاخص فساد در رتبه نگران‌کننده‌ای است

جوان

ـ در پیام ولی امر مسلمین به کنگره حج مطرح شد؛ تکفیر مذاهب و برافروختن اختلافات خدمت به اردوگاه کفر و حرام شرعی است

ـ گران شدن زمین بهانه تعطیلی دهها حسینیه در تهران

ـ دیوان عدالت کاخ گلستان را به سقوط نزدیک‌تر کرد

ـ روحانی: کاهلان تولید علم در دانشگاه اسلامی سزاوار ملامتند

شرق

ـ جهانگیر، معاون اول رئیس جمهور: پرداخت یارانه مهر‌ماه به تعویق افتاد

ـ هشدار روحانی در جمع دانشجویان: جو امنیتی، «نفاق» را توسعه می‌دهد

ـ پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج: رفتار آمریکا در برابر افکار عمومی ملت‌ها خدعه‌آمیز است

ـ خاتمی در جشن تولد 70 سالگی مطرح کرد؛ فراخوان نجات انسان‌ها از خشونت

دنیای اقتصاد

ـ ظریف خواستار همدلی ملی در آستانه مذاکرات هسته‌ای شد؛ زمان‌بندی ایران برای مذاکره

ـ روحانی: برخی می‌خواهند مدم دو چهره داشته باشند

ـ 4.5 درصد بازدهی بورس در سه روز

ـ پوست‌اندازی بنگاه‌های مسکن؟

هفت ‌صبح

ـ اشراقی بر مواضعش پافشاری می‌کند

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت: با طرح شبنم به قاچاق کالا رسمیت داده‌ایم، باید جمع‌آوری شود

ـ دلار همان 3 هزار تومان؛ نعمت‌زاده همانند رئیس بانک مرکزی نرخ مطلوب دلار را حول و حوش سه هزار تومان دانست

ـ بررسی قیمت آپارتمان‌های 80 متری در 4 گوشه شهر

اعتماد

ـ مذاکره هسته‌‌ای در بیم و امید

ـ روحانی: فشار بر دانشگاه را نمی‌پذیرم

ـ پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت‌الله الحرام: برافروختن اختلاف میان مسلمانان حرام شرعی است

ـ نارضایتی هاشمی از انتشار خاطره حذف «مرگ بر آمریکا»

جام جم

ـ پول یارانه مهر تأمین نشد

ـ پیام رهبر معظم انقلاب به ملت‌های مسلمان: دشمن کینه‌توز را نباید فراموش کرد

ـ مرد اعدامی پس از 24 ساعت زنده شد

ـ روحانی: زبان دانشگاه باید زبان عقلانیت باشد

ایران

ـ در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها؛ روحانی: فشار محفلی بر دانشگاه‌ها را نمی‌پذیریم

ـ رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تأکید کردند؛ اتحاد و برادری مسلمانان زیر لوای توحید

ـ واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی با تعرفه 140 درصد آزاد شد

ـ ظریف: مسئله هسته‌ای را ظرف یک سال عادی می‌کنیم

همشهری

ـ عرضه لبنیات ارزان استانی در میادین میوه و تره‌بار

ـ آذین تهران با جشن‌های ولایت از امروز تا عید‌ غدیر

ـ با حضور 200 تولید‌کننده در نمایشگاه گل و گیاه تهران؛ بوستان گفت‌وگو با گل‌های پاییزی رنگ‌آمیزی شد

ـ سرنوشت یارانه‌های نقدی در نشست مشترک دولت، مجلس و کارشناسان بررسی شد؛ آغاز شناسایی پر درآمدها برای حذف یارانه

کیهان

ـ ولی‌امر مسلمین در پیام به کنگره حج تأکید کردند؛ نجات ملت‌ها از دست‌اندازی آمریکا نباید به فراموشی سپرده شود

ـ در جلسه نمایندگان دولت و مجلس پیشنهاد شد؛ طرح جدید سازمان هدفمندی برای 3 ماهه شدن پرداخت یارانه

ـ در آستانه مذاکرات ژنو؛ ظریف: راه دشوار و زمان‌بری در پیش است

ـ رئیس ‌جمهور در جمع دانشجویان: علم و تحقیق باید زبان رسمی دانشگاه‌ها باشد