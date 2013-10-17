تخریب بخشی از خانه های نوبران در زلزله/عکس

ایسنا، محمد حسین مقیمی به همراه فرماندار ساوه، ستاد مدیریت بحران شهرستان و جمعی از مسوولان با حضور در مناطق زلزله زده ضمن بازدید از منطقه به دیدار و گفت‌وگو با مردم پرداخت.

وی در این بازدید در توصیه هایی به فرماندار خواستار انجام سریعتر اقدامات در جهت بازسازی مناطق زلزله زده و خدمات رسانی به زلزله زدگان شد.

معاون استاندار و فرماندار ساوه در جریان این بازدید گفت: روستای سنگک دارای 120 خانوار است که حدود 30 درصد از منازل مسکونی آن بر اثر این زمین لرزه دچار خسارت شد.

وی با بیان اینکه این زلزله تاکنون هفت پس لرزه داشته است، ادامه داد: به منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی حدود 60 چادر اضطراری در این روستا دایر شده و اهالی در آنها اسکان یافته‌اند.

در این بازدید همچنین مسوولان مربوطه گزارشات خود را در خصوص امدادرسانی بیان کردند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار و هفت دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) حوالی ساعت 12 و 19 دقیقه روز چهارشنبه حدفاصل بین بخش نوبران ساوه و بخش خرقان شهرستان زرندیه را لرزاند.

این زمین لرزه تلفات جانی در پی نداشت.