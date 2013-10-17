مرد اعدامی نباید دوباره اعدام شود!

روزنامه شرق،

محمدحسین شاملو، قاضی بازنشسته: خبر زنده‌شدن مرد اعدامی که چند روز قبل حکم اعدامش در زندان بجنورد اجرا شد، بحث‌های زیادی را بین حقوقدانان به‌وجود آورده و برخی معتقدند این حکم باید دوباره اجرا شود و برخی معتقدند نباید این حکم را بار دیگر اجرا کرد.

من نیز با این گروه موافقم و معتقد هستم این حکم برای‌بار دوم نباید اجرا شود. هرچند قانون صراحتا در مورد این موضوع صحبت نکرده و سکوت کرده ‌است اما بر اساس قاعده در «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته‌ شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد.» می‌توان گفت که این حکم نباید دوباره اجرا شود. همچنین مطابق قاعده شرعی «احتیاط در نزول دما و فروج» که از مسلمات فقه جزایی اسلام است به موجب آن تمام مواردی که ابهامی در رابطه با حکم موضوعی پیدا می‌شود که مستلزم تعرض به جان یا ناموس اشخاص است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کمترین آسیب به جان و ناموس اشخاص وارد شود.

زنده‌شدن این مرد جان دوباره‌ای بوده که خداوند به او بخشیده ‌است. ما درخصوص مجازات سنگسار هم این مساله را می‌بینیم. وقتی فرد سنگساری بتواند خود را نجات دهد دیگر نمی‌توان او را دوباره سنگسار کرد. در مورد اعدام هم می‌توان به همین قانون استناد کرد و با توجه به اینکه سلب حیات در مورد مرد اعدامی انجام گرفته و مدارک پزشکی نیز آن را تایید کرده ‌است بنابراین مجازات یک‌بار برای او انجام گرفته و زندگی دوباره او نمی‌تواند باعث شود تا دوباره حکم اجرا شود. نکته دیگر اینکه در قانون بازدارنده بودن بسیار مهم است. در مورد مرد اعدامی هم از آنجایی که قانون در مورد او اجرا شده و قوه‌قضاییه حکم را اجرا کرده، تردیدی هم در اجرای حکم و نحوه آن وجود نداشته‌ است، بنابراین نمی‌توان یک‌بار دیگر از این مرد سلب حیات کرد. او مجازاتش را تحمل کرده و حالا به هرنحوی مرگ در مورد او منقضی شده ‌است، بنابراین اجرای دوباره حکم قانونی و شرعی نیست.